Video: una periodista en Venezuela sintió en vivo una nueva réplica del sismo y el momento fue tenso

Mientras una periodista hablaba desde Caracas para Argentina, hubo una réplica del sismo que ocurrió ayer en Venezuela y hubo preocupación en vivo.

Adriana Núñez Rabascall, la periodista que sintió la réplica del sismo en Venezuela.

Si bien lo peor ya habría pasado, en Venezuela se viven horas dramáticas tras los terremotos. En medio de la cobertura desde Caracas, una periodista local habló para la televisión argentina y sintió una réplica en vivo.

Esto ocurrió en plena transmisión de TN. Mientras Gonzalo Bañez dialogaba con la comunicadora, Adriana Núñez Rabascall expresó asustada: "Hay una réplica en este momento". "Se está moviendo", agregó.

El dramático video de la periodista en medio de la réplica Ante la preocupación que hubo en vivo, trató de llevar calma señalando que fue "mínima" frente a lo que se vivió en Venezuela ayer, pero que de todos modos se sentía marcadamente.

Esta no es la única réplica que hubo luego del "doblete sísmico" de ayer. En ese sentido, Núñez Rabascall comentó que a la madrugada, después de la 1, hubo una.