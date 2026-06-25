Terremoto en Venezuela: la estremecedora vista aérea del desastre mientras sigue la búsqueda de desaparecidos

El doble terremoto que sacudió a toda Venezuela este miércoles por la tarde dejó destrozos a lo largo de la capital del país, sobre todo uno de los lugares más afectados fue la zona de La Guaira, el principal puerto del país. Las imágenes aéreas mostraron cómo la ciudad costera quedó reducida a escombros tras la tragedia.

Los sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas, y se produjeron a una profundidad de 10 kilómetros.

A su vez, se emitieron alertas de tsunami en otros países periféricos, como Aruba, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

De acuerdo con el último comunicado oficial de las autoridades un día después de la tragedia, hasta el momento se registraron 164 fallecidos y al menos 971 heridos.

Los equipos de emergencia continúan desplegados en distintas zonas de Venezuela para evaluar los daños provocados por los fuertes terremotos y asistir a las personas afectadas. En varios sectores de Caracas se registraron escombros, desprendimientos y daños en estructuras, mientras las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia.

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Según especialistas, se trata de uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en el país en más de un siglo y uno de los de mayor intensidad desde el terremoto de 1967, que provocó graves daños en la capital venezolana.

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El primer movimiento fue registrado a las 18:04 de Venezuela, mientras que el segundo se produjo menos de un minuto después en la misma zona. El temblor se sintió con fuerza en Caracas y en distintas regiones del país, generando alarma entre la población.

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Mientras avanzan las tareas de inspección y relevamiento, las autoridades buscan determinar el alcance de los daños y confirmar el número de víctimas y heridos en las regiones más afectadas.