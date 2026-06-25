Así se ve Venezuela un día después del terremoto: las fotos de destrozos, muerte y desolación

El miércoles por la tarde, un doblete sísmico sacudió a Venezuela, provocando destrozos en la capital, Caracas, y alertas de tsunami en otros países como Aruba, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Un día después de la tragedia, que hasta el momento registró 164 muertes y al menos 971 heridos según el último comunicado oficial, los equipos de emergencia continúan trabajando para evaluar la situación y asistir a los damnificados que estén esperando ayuda.