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Así se ve Venezuela un día después del terremoto: las fotos de destrozos, muerte y desolación

Toda Venezuela se vio afectada por dos fuertes terremotos, el miércoles por la tarde, que provocaron devastación y muerte en el país. Mirá las crudas imágenes de cómo está Caracas, un día después de la tragedia.

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Así se encuentra Caracas, un día después del trágico doblete sísmico que dejó cientos de muertos y heridos.

Así se encuentra Caracas, un día después del trágico doblete sísmico que dejó cientos de muertos y heridos.

EFE

El miércoles por la tarde, un doblete sísmico sacudió a Venezuela, provocando destrozos en la capital, Caracas, y alertas de tsunami en otros países como Aruba, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Un día después de la tragedia, que hasta el momento registró 164 muertes y al menos 971 heridos según el último comunicado oficial, los equipos de emergencia continúan trabajando para evaluar la situación y asistir a los damnificados que estén esperando ayuda.

Mirá todas las imágenes de cómo se encuentra Venezuela, un día después de la tragedia

Así se encuentra Caracas, un día después del trágico doblete sísmico que dejó cientos de muertos y heridos.

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Los terremotos en Venezuela dejaron al menos 164 muertos y más de 970 heridos.

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Tras los dos terremotos en Venezuela, los famosos se unieron en las redes sociales para difundir información urgente.

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