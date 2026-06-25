Crearon sitios para notificar las desapariciones de personas tras los terremotos en Venezuela: cuáles son

Según el sitio Desaparecidos Terremoto Venezuela, ya son más de 30.000 las personas que permanecen incomunicadas con sus familiares. Cómo son los sitios que se crearon para buscar a los desaparecidos tras el trágico doblete sísmico.

Después de los dos terremotos registrados en Venezuela la tarde del miércoles, un grupo de personas creó dos sitios pensados para reportar desapariciones de personas tras el trágico fenómeno que ya dejó una cifra de 164 muertes y 971 heridos.

El día después de la tragedia, los medios internacionales notificaron que ya son más de 27.000 las personas que permanecen incomunicadas y/o desaparecidas, mientras que, en el sitio Desaparecidos Terremoto Venezuela, se observa un total de 32.622 personas que aún no han sido localizados, mientras que otros 2.113 pudieron ponerse en contacto con su familia -según los datos tomados a las 13:30 del jueves-.

En las redes sociales, los usuarios también comparten imágenes y datos de sus amigos y seres queridos que aun permanecen desaparecidos, con el fin de difundir su búsqueda y hacer todo lo posible para poder volver a encontrarse con ellos. Asimismo, muchos artistas se sumaron a la acción, compartiendo flyers en sus redes sociales con datos de personas desaparecidas.

Tras los dos terremotos en Venezuela, los famosos se unieron en las redes sociales para difundir información urgente. EFE Cómo son los sitios para notificar las desapariciones en Venezuela En ese contexto, habilitaron dos sitios para notificar desapariciones de personas tras los terremotos en Venezuela. Uno de ellos es Venezuelatebusca.com, mientras que el segundo -y más utilizado- es Desaparecidosterremotovenezuela.com.

La herramienta está dirigida a quienes no lograron establecer contacto con familiares o conocidos después de la emergencia. En la página es posible registrar el nombre de una persona no localizada, consultar los reportes disponibles y notificar si alguien ya apareció.