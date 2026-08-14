Venezuela anunció 131 excarcelaciones de presos políticos y hay expectativa por el argentino Germán Giuliani

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, impulsado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la medida. Sin embargo, la ONG Foro Penal confirmó 29 excarcelaciones.

El centro de detención El Rodeo, en el Estado de Miranda, Venezuela.

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

A través de un comunicado difundido este viernes desde Caracas, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática —creado por la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez Gómez— informó el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que permanecían bajo régimen de detención.

Sin embargo, la ONG Foro Penal confirmó, hasta el momento, que en el día de la fecha se produjeron solo 29 excarcelaciones. "Este es un proceso que sigue en curso y pedimos paciencia para la difusión de información verificada y completa", señaló el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

El comunicado del programa de Delcy Rodríguez sobre las excarcelaciones Según el texto oficial, se trata de personas vinculadas, por presunta o comprobada participación, a delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano.

Cómo se acordaron las excarcelaciones El comunicado precisa que estas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República a petición del Ministerio Público, luego de que el propio Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con distintos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo del país.