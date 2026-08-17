Accidente en San Martín: un hombre murió tras perder el control de su auto y chocar contra un árbol
El accidente ocurrió durante la madrugada en San Martín. El rodado salió de la calzada, impactó contra un árbol y se incendió. El conductor murió.
Un hombre murió durante la madrugada en un accidente vial ocurrido en San Martín, luego de que el automóvil que conducía perdiera el control, se despistara y chocara contra un árbol. Tras el impacto, el vehículo se incendió por completo y las llamas alcanzaron al conductor.
De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 4.30 en Ruta 41 y Ruta 34, en Nueva California. Un Chevrolet Ónix circulaba por Ruta 34 en sentido este cuando, por causas que son investigadas, salió de la calzada y terminó contra un árbol ubicado en la banquina sur.
El vehículo se incendió tras el impacto
Como consecuencia del choque, el automóvil comenzó a incendiarse y el fuego afectó por completo al rodado. El conductor del rodado murió en el lugar producto del accidente y el posterior incendio. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Costa de Araujo.
En la causa Interviene la Oficina Fiscal de San Martín, que tomará las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.