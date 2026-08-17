Accidente en San Martín: un hombre murió tras perder el control de su auto y chocar contra un árbol

El accidente ocurrió durante la madrugada en San Martín. El rodado salió de la calzada, impactó contra un árbol y se incendió. El conductor murió.

El accidente terminó con el conductor de vehículo fallecido y con el auto completamente consumido por el fuego.

Un hombre murió durante la madrugada en un accidente vial ocurrido en San Martín, luego de que el automóvil que conducía perdiera el control, se despistara y chocara contra un árbol. Tras el impacto, el vehículo se incendió por completo y las llamas alcanzaron al conductor.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 4.30 en Ruta 41 y Ruta 34, en Nueva California. Un Chevrolet Ónix circulaba por Ruta 34 en sentido este cuando, por causas que son investigadas, salió de la calzada y terminó contra un árbol ubicado en la banquina sur.

El vehículo se incendió tras el impacto Como consecuencia del choque, el automóvil comenzó a incendiarse y el fuego afectó por completo al rodado. El conductor del rodado murió en el lugar producto del accidente y el posterior incendio. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Costa de Araujo.