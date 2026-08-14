Espeluznante accidente en el conurbano: un colectivo dio marcha atrás y mató a una mujer

Norma Beatriz Rojas, de 45 años, murió en el acto tras ser embestida por un colectivo de La Perlita que dio marcha atrás en pleno centro de Moreno.

Una mujer de 45 años falleció el jueves, al ser embestida por un colectivo que dio marcha atrás mientras cruzaba la calle en la localidad de Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

El luctuoso accidente se produjo en la intersección de Bartolomé Mitre y Rivadavia, cuando el chofer de un colectivo de la línea La Perlita retrocedió pero no advirtió que la mujer estaba por detrás del vehículo, y tras el impacto murió en el acto.

La víctima fue identificada como Norma Beatriz Rojas, quien cruzó por el medio de la calle, mientras que el chofer -de 38 años- quedó imputado por "homicidio culposo", aunque por el momento permanece en libertad, según consignó el portal Primer Plano Online.

El momento de la tragedia La mujer pasó entre dos colectivos, el que la atropelló y otra unidad, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, al tiempo que varios testigos ocasionales se dieron cuenta de lo sucedido y dieron aviso al chofer, pero la maniobra fue rápida y cuando otros peatones se acercaron a auxiliarla ya había fallecido.