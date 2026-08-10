"Dos costillas fracturadas": cómo se encuentra el piloto del TC2000 que sufrió un fuerte accidente en Toay

El piloto fue trasladado para realizarse estudios y recibió el alta médica, por lo que continuará la recuperación en su domicilio.

Tomás Fernández confirmó cómo se encuentra luego del fuerte accidente que sufrió durante la final del TC2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. El piloto fue trasladado para realizarse estudios médicos y, tras conocer el diagnóstico, recibió el alta y regresó a su casa para continuar con la recuperación.

El santafesino permaneció bajo atención médica después del impacto y fue sometido a distintos controles para determinar si había sufrido lesiones de consideración. Finalmente, los estudios confirmaron que tiene dos costillas fracturadas como consecuencia del accidente.

Este lunes, Fernández habló con Carburando y llevó tranquilidad al contar cómo atraviesa las horas posteriores al golpe. Si bien reconoció que continúa con dolores en el cuerpo, destacó que pudo regresar a su domicilio y que deberá hacer reposo.

Tomás Fernández sufrió un fuerte accidente durante la final del TC2000. Captura de video Tomás Fernández confirmó cómo se encuentra tras el accidente “Estoy bien. Sigo con el cuerpo bastante dolorido y ayer, tras los estudios, me confirmaron que tengo dos costillas fracturadas. Pero por suerte ya me dieron el alta y estoy en mi casa haciendo reposo”, explicó el piloto en diálogo con Carburando.

De esta manera, Fernández deberá afrontar ahora un período de recuperación tras la lesión sufrida durante la sexta fecha de la temporada 2026 del TC2000. Por el momento, el piloto se encuentra en su domicilio y seguirá las indicaciones médicas mientras evoluciona de las fracturas.