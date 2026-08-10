Así fue la mecánica del accidente que terminó en tragedia en el Acceso Este

El violento accidente ocurrido durante durante la mañana del sábado en el Acceso Este , donde dos vehículos cayeron y un hombre murió mientras sus familiares resultaron heridos , dejó al descubierto nuevos detalles sobre la mecánica del trágico hecho.

De acuerdo con información a la que accedió MDZ , el accidente ocurrido el sábado 8 de agosto se desencadenó cuando la camioneta Jeep conducida por Francisco Iván Santos , de 19 años, circulaba por el Acceso Este en dirección oeste, en Guaymallén.

Según la mecánica, Santos habría intentado desplazarse hacia el carril derecho . En ese momento, la camioneta Jeep impactó contra la parte trasera del Nissan Kicks blanco, en el que viajaba Claudio Assenza junto a su familia.

Como consecuencia del primer choque, el Nissan Kicks realizó un trompo sobre la calzada. La camioneta volvió a impactar contra el vehículo, provocando una nueva colisión entre ambos rodados.

El accidente ocurrió durante la mañana del sabado, luego de que dos autos cayeran del Acceso Este sobre Calle Alberdi.

Tras ese segundo impacto, los dos vehículos perdieron el control y comenzaron a realizar trompos hasta terminar fuera de la traza del Acceso Este.

Los rodados cayeron desde la parte superior del puente hacia calle Alberdi, donde quedaron dados vuelta y con personas atrapadas en sus interiores.

En el accidente falleció Claudio Assenza, de 43 años, el hombre viajaba junto a su esposa y sus dos hijos cuando se produjo la secuencia que derivó en la caída de ambos vehículos.

El último parte médico de los heridos

Según el último parte médico, Antonella, la esposa de Claudio, sigue en terapia del Hospital Central, con pronóstico reservado. La mujer sufrió traumatismo de cráneo en el accidente.

En el vehículo se trasladaban también los dos hijos de la pareja. El niño de 10 años está internado con pronóstico reservado, en terapia intensiva del Hospital Notti. La hija de la pareja de 8 años está en sala común, en observación y estable.

El conductor del Jeep fue imputado.

Francisco Iván Santos, de 19 años, fue imputado el domingo por el fatal accidente ocurrido en Guaymallén, en el que murió Claudio Assenza de 43 años y su esposa e hijos resultaron heridos. El joven conducía el Jeep que cayó desde el Acceso Este hacia calle Alberdi junto con el Nissan Kicks en el que circulaba el hombre y su familia.

Francisco Ivan Santos fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas por ser varias las víctimas, en concurso ideal.

La fiscal de Transito Giselle Lana lo imputó por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas por ser varias las víctimas, en concurso ideal.

Por el momento, Santos continuará privado de su libertad y su situación procesal será definida durante los próximos días, mientras avanza la investigación.

Cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió la mañana del sábado cuando Francisco Iván Santos circulaba en una camioneta marca Jeep por el Acceso Este, en dirección oeste. De acuerdo con lo declarado por el conductor, en un determinado momento perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo desde lo alto del puente hacia calle Alberdi.

Santos atribuyó la pérdida de control al mal estado de la carpeta asfáltica y manifestó que, debido a la rapidez con la que sucedió el episodio, no pudo determinar si antes de caer había impactado contra otro vehículo.

Camioneta marca Jeep en la que circulaba Francisco Iván Santos de 19 años, quien fue imputado durante la tarde del domingo Maru Mena/Mdz

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron los dos vehículos dados vuelta sobre calle Alberdi y con personas en su interior. El otro rodado era una Nissan Kicks, en el que viajaba Claudio Assenza junto a su familia.

El despliegue de emergencia incluyó la intervención de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía Científica, Policía Vial, Asistencia a la Víctima y Tránsito Municipal, que trabajaron en el rescate de los ocupantes y en las primeras actuaciones para establecer cómo había ocurrido el siniestro.

Santos, quien conducía el Jeep, no presentaba lesiones visibles y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en el lugar. Además, se le realizó un dosaje de alcohol en sangre que arrojó 0,0 gramos por litro.

Nissan Kicks en la que circulaba Assenza junto a su familia. Maru Mena/Mdz

Con respecto a los ocupantes del Nissan Kicks, el conductor del rodado de 43 años fue asistido en el lugar, pero falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Su muerte fue constatada por personal médico.

Los dos hijos del hombre también resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Notti. La niña quedó internada en una sala común, mientras que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó alojado en terapia intensiva.

La esposa en tanto, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Central, donde ingresó en estado crítico.

Quien era Claudio Assenza

Assenza de 43 años era argentino, había nacido el 21 de enero de 1983 en Mendoza, estaba casado y tenía domicilio en Luján de Cuyo. Su fallecimiento fue constatado en el lugar por el personal médico que acudió al lugar del hecho.

Según reza su perfil de LinkedIn, Claudio Assenza era contador público egresado de la Universidad de Congreso y contaba "con 13 años de experiencia en gestión estratégica desde el foco económico-financiero". Además, estaba especializado en la confección de presupuestos, control de costos y elaboración de proyectos individuales de inversión.

Claudio Assenza, de 43 años, víctima fatal de accidente ocurrido el sabado en el Acceso Este. LinkedIn

En cuanto a su experiencia laboral, en la actualidad y desde 2024 ocupaba el puesto de Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zucardi. Antes había tenido pasos por Impsa y Super.

Claudio Assenza, de 43 años, viajaba a bordo de una Nissan Kicks junto a su esposa, María Antonela, y sus dos hijos, Agustín, de 10 años, y Melina, de 8.