Cuál es el estado de salud de las víctimas del accidente del Acceso Este

El incidente vial que tuvo como víctima fatal a Claudio Assenza aún es motivo de investigación. Un niño y una mujer están en estado delicado, en el Notti y el Central. Piden datos a testigos. Desapareció documentación del lugar del accidente.

El incidente vial que ocurrió en el Acceso Este y que tuvo como consecuencia la muerte de un hombre de 42 años sigue generando conmoción. El hecho ocurrió en el Acceso Este, a la altura del puente de calle Alberdi, cuando el conductor de una camioneta Jeep perdió el control del auto, chocó a otro y ambos cayeron desde el puente, generando una tragedia.

Claudio Assenza se trasladaba con su familia en un Nissan Kicks. El hombre murió en el lugar, tras haber caído dado vuelta. El resto de su familia sufrió las consecuencias. Según el último parte médico, Antonella, la esposa de Claudio, sigue en terapia del Hospital Central, con pronóstico reservado. La mujer sufrió traumatismo de cráneo en el accidente.

En el vehículo se trasladaban también los dos hijos de la pareja. El niño está internado con pronóstico reservado, en terapia intensiva del Hospital Notti. La hija de la pareja está en sala común, en observación y estable.

Dos vehículos cayeron desde el Acceso Este hacia calle Alberdi. Maru Mena/Mdz Mientras tanto, el conductor del Jeep, que habría generado el incidente, fue imputado y sigue detenido. Según la reconstrucción que se hizo hasta ahora, Santos circulaba a gran velocidad por el Acceso Este (en dirección Oeste) y perdió el control del auto. La duda es si tuvo un choque con el guardarraíl del carril rápido y eso generó el desvío hasta el otro sector, donde chocó a las víctimas el otro auto. O, como declaró, si fue por el mal estado de la calzada.