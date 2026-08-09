Un hombre de 85 años resultó herido tras un accidente en moto

El conductor intentó atravesar una calle en su moto cuando fue impactado por un vehículo, resultando herido. Ocurrió en Junín.

El conductor de la moto intentó atravesar la calzada y fue embestido por un auto.

Este domingo, cerca de las 11:40 de la mañana, un hombre de 85 años resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito en su moto. El motociclista fue arrollado por un vehículo cuando intentaba cruzar la calle Corvalán, en el departamento de Junín.

Según fuentes policiales, un automóvil Renault circulaba de sur a norte por calle Corvalán, del departamento de Junín. A unos 30 metros de la calle Orfila, el conductor advirtió la presencia de una motocicleta que se desplazaba por la ciclovía ubicada del lado este de la calzada, en sentido contrario al de circulación.

Por causas que son materia de investigación, el motociclista, un hombre de 85 años identificado como C.R.C., intentó atravesar la calzada y fue allí cuando fue impactado por el automóvil. El conductor del vehículo, que resultó ileso, fue sometido a un dosaje de alcoholemia, el cual arrojó un resultado negativo de 0,00 g/l.