Violencia en un partido de fútbol infantil: barras, golpes y botellazos

Una violenta pelea entre adultos interrumpió un partido de fútbol infantil entre Platense y Club Parque Patricios, ante la mirada y el llanto de los menores.

La pelea se desató durante un partido de la categoría 2016 de ambos clubes.

Todo ocurrió durante un partido de la categoría 2016 de la Liga FEFI “A”, en el que se enfrentaban Platense y Club Parque Patricios. Mientras se desarrollaba el encuentro de fútbol infantil, uno de los padres presentes fue brutalmente agredido, situación que terminó desencadenando una pelea entre varias personas, en medio de golpes y botellazos.

En el video que se difundió a través de las redes sociales se observa a varias personas enfrentándose dentro del lugar donde se disputaba el partido. Los menores que participaban del encuentro fueron testigos de toda la pelea.

El video de la pelea durante un partido de fútbol infantil En las imágenes se puede ver a varios de los chicos muy cerca del lugar donde se producían los incidentes, mientras algunos de ellos lloraban al presenciar la violenta situación. Según relataron testigos, durante el enfrentamiento también se arrojaron botellas.