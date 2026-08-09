Dramático festejo: saltó las vallas, cayó en el túnel y encima ¡le anularon el gol!

El festejo de Jacy Maranhão terminó de una manera inesperada en el partido entre Coritiba y Chapecoense por el Brasileirao. El defensor del conjunto local había convertido en el comienzo del segundo tiempo y, después de colocar la pelota debajo de su camiseta, decidió saltar una de las vallas publicitarias para continuar la celebración. Del otro lado, sin embargo, estaba abierto el acceso a las escaleras que conducían al túnel de los vestuarios.

Maranhão no advirtió el desnivel y cayó por las escaleras, quedando fuera de la vista durante unos instantes. La situación generó preocupación entre sus compañeros, los fotógrafos y los asistentes que estaban cerca, que reaccionaron de inmediato ante la caída del futbolista.

Jacy Maranhão saltó las vallas, cayó al túnel y no le dieron el gol El zaguero había llegado al festejo después de marcar el que parecía ser el 2-0 para Coritiba. Primero se llevó la pelota debajo de la camiseta, en un gesto que aparentemente hacía referencia a que será padre, y luego corrió hacia el sector del córner antes de intentar superar las vallas.

La imagen del futbolista tras el festejo Después del accidente, el defensor pudo regresar al banco de suplentes y continuó en el estadio junto al resto del plantel. Más tarde se lo pudo ver con hielo en la zona de uno de sus tobillos, aunque la caída no le impidió permanecer cerca de sus compañeros durante el encuentro.

El episodio se produjo en un partido importante para Coritiba. El equipo necesitaba sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso y, al mismo tiempo, acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales. Chapecoense afrontaba el encuentro en una situación mucho más comprometida en la pelea por la permanencia.