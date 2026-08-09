El histórico circuito que vuelve a negociar con la Fórmula 1 y amenaza el sueño argentino

El regreso de la Fórmula 1 al país empieza a tomar forma de cara a 2028 , aunque todavía hay varios candidatos que aspiran a ocupar un lugar en el calendario. Mientras el autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con las obras necesarias para alcanzar la Homologación de Grado 1 de la FIA, un histórico circuito europeo volvió a aparecer en el radar de la categoría.

Se trata de Hockenheim , escenario que durante décadas recibió al Gran Premio de Alemania y que actualmente no forma parte del calendario. Desde la organización ya tomaron contacto con la Fórmula 1 para analizar la posibilidad de organizar nuevamente un evento, aunque su eventual regreso requeriría una inversión acorde con las exigencias actuales de la categoría.

La situación fue mencionada por Stefano Domenicali , presidente y CEO de la Fórmula 1 , durante una entrevista con Sky Sports. El italiano repasó las distintas conversaciones que mantiene la categoría en diferentes regiones y confirmó que Sudamérica también forma parte de ese mapa de negociaciones.

“Las negociaciones están progresando muy bien en África. Estamos manteniendo conversaciones en Sudamérica y también en el Lejano Oriente. Una cosa que puedo decirles es que tenemos más solicitudes en China y Japón, pero por el momento, queremos mantenernos con una sola raza en China porque necesitamos consolidar el mercado antes de pensar en tener otras opciones allí”, explicó.

Domenicali se refirió específicamente al circuito alemán y confirmó que ya hubo un primer acercamiento. “Hockenheim fue uno de los que se puso en contacto con nosotros, y ellos mantuvieron la primera conversación”, señaló.

El dirigente italiano explicó que el trazado está desarrollando su complejo automovilístico con un objetivo diferente al de recibir actualmente a la Fórmula 1. Sin embargo, aclaró que organizar un Gran Premio exigiría un nivel de inversión superior.

Hockenheim busca volver al calendario de la Fórmula 1.

“Están desarrollando el parque automovilístico con un objetivo diferente. Si quieren hablar de un posible evento de Fórmula 1, por supuesto que la inversión debe ser diferente, porque nuestra plataforma necesita un tipo de inversión distinto. Pero ya hemos hablado de ello”, sostuvo.

La posibilidad de que Hockenheim vuelva a recibir a la categoría se relaciona además con el crecimiento que la Fórmula 1 registra en Europa. “Estamos observando el crecimiento en Europa porque se está convirtiendo de nuevo en un mercado importante, ya que las cifras lo respaldan”, agregó Domenicali.

Argentina trabaja para regresar al calendario

En ese escenario, Argentina avanza con su propio proyecto. Desde fines de enero, el autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa una serie de trabajos de remodelación con el objetivo de conseguir la Homologación de Grado 1 que exige la FIA para albergar una competencia de Fórmula 1.

El trazado porteño no tiene actualmente esa certificación, por lo que las obras son un paso indispensable para que Buenos Aires pueda aspirar formalmente a una fecha. La categoría, mientras tanto, ya trabaja sobre las futuras temporadas y analiza distintas alternativas para completar sus calendarios.

El autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con las obras necesarias para alcanzar la Homologación de Grado 1 de la FIA.

Domenicali también hizo referencia a la planificación de los próximos años a partir de la incertidumbre que genera la situación en Medio Oriente. “En caso de que la situación en Oriente Medio no se resuelva, tenemos opciones, diferentes planes incluso para 2027. Pero el detonante, por supuesto, es a finales de año, así que todavía tenemos mucho tiempo para adaptarnos”, explicó.

Y agregó: “Pero si la situación en esa región no se resuelve para el año que viene, la F1 es un punto crítico que debería preocuparnos, aunque sea mínimamente, porque la situación será muy mala. Para su tranquilidad, contamos con diferentes planes y opciones ya preparadas que se adaptarán al hecho de que mantendremos, en cualquier caso, el objetivo de 24 carreras también para el próximo año”.

De esta manera, Hockenheim aparece como uno de los circuitos con aspiraciones de recuperar un lugar en la Fórmula 1, mientras Argentina intenta completar las condiciones necesarias para volver a tener un Gran Premio. La definición de las sedes para 2028 todavía está en proceso y, por ahora, las conversaciones forman parte de una planificación que contempla distintas alternativas.