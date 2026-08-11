La familia de las víctimas del accidente en el Acceso Este pedirá que se agrave la imputación al conductor

La familia de las víctimas del accidente fatal ocurrido el sábado en el Acceso Este , Guaymallén , se presentará como querellante en la causa que investiga a Francisco Iván Santos Camargo y exigirá que se agrave la situación procesal del conductor. Básicamente, entienden que la acusación por homicidio culposo es insuficiente y corresponde una imputación por homicidio simple con dolo eventual .

De acuerdo con información a la que accedió MDZ , los familiares de Claudio Roberto Assenza (43), víctima fatal del siniestro, decidieron constituirse como querellantes en el expediente y así participar activamente de la instrucción que lidera la fiscal de Tránsito Giselle Lana.

Recientemente, por fatídico hecho fue imputado Santos Camargo por el delito de homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por ser más de una las víctimas.

Sin embargo, la familia considera que esa acusación no refleja la gravedad de lo ocurrido y en los próximos días podrían solicitar ante la Justicia que se analice la posibilidad de modificar la imputación por una figura penal más severa. Básicamente, entienden que el episodio fatal reúne las condiciones para se calificado como un homicidio simple con dolo eventual .

La familia de las víctimas se presentaran como querellantes en la causa, con el objetivo de obtener un cambio de caratula en la impuatción que pesa sobre Francisco Ivan Santos de 19 años, por el accidente ocurrido en el Acceso Este.

El planteo deberá ser analizado por el Juzgado Penal Colegiado que tome intervención en el inicio del recorrido del expediente en la Justicia Penal mendocina y no implica, por sí mismo, que el avoque de imputación vaya a modificarse.

Un eventual cambio dependerá de los elementos que surjan de la investigación y de la valoración que realicen la fiscal del caso y el juez interviniente, explicaron las fuentes consultadas.

Qué es el homicidio simple con dolo eventual

Para que un hecho pueda ser encuadrado como homicidio simple con dolo eventual, los detectives deberán establecer que al acusado se le haya representado la posibilidad de que su conducta al mando del vehículo pueda provocar la muerte de un tercero y, pese a eso, haya seguido adelante con su temerario accionar.

En este tipo de casos, el análisis puede contemplar circunstancias como la conducción a alta velocidad, la realización de maniobras especialmente peligrosas o manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias ilegales, aunque la sola presencia de alguno de estos factores no determina automáticamente la existencia de dolo eventual.

El accidente ocurrió durante la mañana del sábado, luego de que dos autos cayeran del Acceso Este sobre Calle Alberdi. Maru Mena/Mdz

En caso de que la Justicia considere que corresponde modificar la imputación y encuadrar el hecho como homicidio simple con dolo eventual, la escala penal prevista para es de 8 a 25 años de prisión.

Santos fue imputado luego del accidente y, en un primer momento, permaneció detenido mientras se analizaba su situación judicial. Posteriormente, desde la Unidad Fiscal de Tránsito dispusieron otorgarle la libertad bajo fianza, mediante el pago de una caución real o personal de 10 millones de pesos.

Los antecedentes de dolo eventual en Mendoza

En Mendoza existen antecedentes de causas en las que conductores que provocaron accidentes fatales terminaron imputados y hasta llegaron a ser condenados por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, en la mayoría de los casos la imputación no prosperó durante el debate o hasta llegó a ser modificada por orden de la Suprema Corte de Justicia.

El caso de Aldo Soto Jurado

Uno de los antecedentes más recientes es el de Aldo Javier Soto Jurado, condenado inicialmente por un siniestro fatal ocurrido durante la mañana del 28 de noviembre de 2023.

Según la investigación, Soto Jurado circulaba a más de 67 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima era de 40 km/h y su vehículo impactó de frente contra una motocicleta Honda Wave en la que viajaban Luciana Nerea Monardez Aguilera y Franco Alexis Flores.

Tras esa primera colisión, el conductor continuó su marcha y embistió a un segundo motociclista, identificado como Pablo Adrián Gutiérrez, quien circulaba en una Gilera 110cc. Monardez fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde murió horas después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Aldo Soto fue encontrado culpable por un jurado popular. Foto: Prensa Ministerio Público de Fiscal

El 28 de febrero de 2025, un jurado popular declaró culpable a Soto Jurado por homicidio simple con dolo eventual a la pena de 8 años y 6 meses de prisión y 6 años de inhabilitación para conducir.

Sin embargo, el proceso no terminó con ese fallo, ya que la Corte local anuló el veredicto del jurado popular y la posterior sentencia. Los jueces María Teresa Day, Norma Llatser y Dalmiro Garay consideraron que durante las instrucciones al jurado no se explicaron correctamente las diferencias entre el homicidio doloso y el homicidio culposo.

De esa resolución surgió que esa falta de precisión pudo haber generado una confusión entre ambas figuras y condicionado la decisión de los doce jueces de los hechos.

Por ese motivo, el veredicto y la condena fueron anulados, lo que obligó a organizar un nuevo debate por jurado popular contra Aldo Soto, que aún está pendiente de realizarse.

El caso de Gabriel Paco

Otro antecedente es el de Gabriel Paco, quien protagonizó un trágico accidente a mediados de 2020 en San Carlos, en el que atropelló a un grupo de ciclistas y provocó la muerte de tres mujeres, entre ellas una niña, en las inmediaciones del barrio Anhelo del Sol, en el distrito de Eugenio Bustos.

Paco tenía 21 años al momento del hecho. En septiembre de 2023 fue condenado a 16 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual

Gabriel Paco, atropelló a un grupo de ciclistas, y mató a tres mujeres que circulaban en cercanías del barrio Anhelo del Sol en Eugenio Bustos

Sin embargo, esa resolución posteriormente fue anulada por la Suprema Corte, que ordenó realizar un nuevo juicio y modificó la calificación legal bajo la cual debía ser juzgado. La causa pasó a tramitarse como homicidio culposo.

Finalmente, en febrero de 2024, Paco fue condenado por esa calificación a la pena de 6 años de prisión y 100 años de inhabilitación para conducir. Eso sí, la Justicia determinó que debía cumplir la pena de manera efectiva en cárcel común.

La tragedia en el Acceso Sur

El accidente que se cobró la vida de Assenza ocurrió la mañana del sábado cuando Francisco Iván Santos circulaba en una camioneta marca Jeep por el Acceso Este, en dirección oeste. De acuerdo con lo declarado por el conductor, en un determinado momento perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo desde lo alto del puente hacia calle Alberdi.

Santos atribuyó la pérdida de control al mal estado de la carpeta asfáltica y manifestó que, debido a la rapidez con la que sucedió el episodio, no pudo determinar si antes de caer había impactado contra otro vehículo.

Camioneta marca Jeep en la que circulaba Francisco Iván Santos de 19 años. Maru Mena / MDZ

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron los dos vehículos dados vuelta sobre calle Alberdi y con personas en su interior. El otro rodado era una Nissan Kicks, en el que viajaba Assenza junto a su familia.

El despliegue de emergencia incluyó la intervención de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía Científica, Policía Vial, Asistencia a la Víctima y Tránsito Municipal, que trabajaron en el rescate de los ocupantes y en las primeras actuaciones para establecer cómo había ocurrido el siniestro.

Santos, quien conducía el Jeep, no presentaba lesiones visibles y fue asistido por personal del SEC en el lugar. Además, se le realizó un dosaje de alcohol en sangre que arrojó resultado negativo.

Nissan Kicks en la que circulaba Assenza junto a su familia. Maru Mena/Mdz

Con respecto a los ocupantes del Nissan Kicks, el conductor del rodado de 43 años fue asistido en el lugar, pero falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Su muerte fue constatada por personal médico.

Los dos hijos del hombre también resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Notti. La niña quedó internada en una sala común, mientras que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó alojado en Terapia Intensiva.

La esposa en tanto, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Central, donde ingresó en estado crítico.

La mecánica del siniestro

De acuerdo con información a la que accedió MDZ, el accidente ocurrido el sábado 8 de agosto se desencadenó cuando la camioneta Jeep conducida por Francisco Iván Santos, de 19 años, circulaba por el Acceso Este en dirección oeste, en Guaymallén.

Según la mecánica, Santos habría intentado desplazarse hacia el carril derecho. En ese momento, la camioneta Jeep impactó contra la parte trasera del Nissan Kicks blanco, en el que viajaba Claudio Assenza junto a su familia.

Como consecuencia del primer choque, el Nissan Kicks realizó un trompo sobre la calzada. La camioneta volvió a impactar contra el vehículo, provocando una nueva colisión entre ambos rodados.

Tras ese segundo impacto, los dos vehículos perdieron el control y comenzaron a realizar trompos hasta terminar fuera de la traza del Acceso Este.

Los rodados cayeron desde la parte superior del puente hacia calle Alberdi, donde quedaron dados vuelta y con personas atrapadas en sus interiores.