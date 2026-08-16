Tragedia en Brasil: un colectivo turístico volcó y dejó al menos 10 muertos

Un grave accidente sacudió este domingo a Brasil cuando un autobús turístico volcó durante la madrugada en la BR-040, a la altura de Petrópolis, Río de Janeiro , y dejó al menos 10 personas muertas y unas 30 heridas. Todas las víctimas fatales son mujeres.

El vehículo pertenecía a la empresa Estrela Guia Turismo y había partido la noche anterior desde Belo Horizonte, con destino a Copacabana. A bordo viajaban 47 personas cuando, cerca de las 4.30, el colectivo se salió de la ruta y terminó volcando en el kilómetro 91, en la zona de Cascatinha.

Los equipos de rescate llegaron pocos minutos después de recibir el aviso. Bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia y agentes de la Policía Rodoviaria Federal trabajaron durante varias horas para asistir a los pasajeros y liberar la carretera.

Inicialmente, las autoridades reportaron ocho fallecidos en el lugar. Con el correr de las horas, otras dos mujeres murieron debido a la gravedad de las heridas mientras permanecían internadas en centros médicos de la región.

Los heridos fueron trasladados principalmente a hospitales de Petrópolis y Duque de Caxias. Entre ellos se encuentra el conductor del autobús, quien sufrió fracturas en ambas piernas.

La ruta permaneció cerrada durante varias horas en dirección a Río de Janeiro y fue reabierta cerca de las 7.45.

La empresa propietaria del vehículo expresó su pesar por la tragedia y aseguró que colabora con las autoridades. La Policía Civil brasileña investiga qué provocó el accidente y analiza distintas hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica, las condiciones del pavimento o un exceso de velocidad.

Investigan las causas del accidente en una zona peligrosa

El siniestro ocurrió en un tramo de la BR-040 caracterizado por curvas cerradas y fuertes pendientes, especialmente en el descenso desde Petrópolis hacia Río de Janeiro.

La carretera conecta Brasilia con Río de Janeiro a lo largo de más de 1.100 kilómetros y es una de las principales vías de comunicación del país. El sector montañoso donde ocurrió el vuelco ya registró otros accidentes graves, especialmente con autobuses de larga distancia.

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, confirmó que el municipio activó un operativo conjunto con los servicios de emergencia para atender a los afectados y coordinar los traslados.

Mientras avanzan las pericias sobre el vehículo y la reconstrucción de los momentos previos al vuelco, las autoridades mantienen bajo seguimiento a los pasajeros heridos de mayor gravedad. Por ese motivo, no descartan que el número de víctimas fatales pueda aumentar.