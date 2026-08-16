Flávio Bolsonaro apuntó contra Lula da Silva y prometió mano dura: "Trataré a los narcos como terroristas"

Flávio Bolsonaro lanzó este domingo su campaña presidencial desde la playa de Copacabana con un duro discurso contra el actual mandatario del Brasil Lula da Silva . El senador e hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro prometió endurecer la lucha contra el crimen organizado y tratar como terroristas a las principales bandas criminales de Brasil .

El candidato del Partido Liberal (PL) eligió Río de Janeiro, bastión político de su familia, para iniciar formalmente su carrera hacia las elecciones de octubre. Ante cientos de seguidores, apuntó contra el actual presidente y candidato a la reelección.

"¡Lula es el moroso de la esperanza!", lanzó Bolsonaro durante su discurso, en el que acusó al mandatario de endeudar a los brasileños, generar pérdidas en empresas públicas y descuidar la lucha contra el crimen organizado.

Uno de los principales ejes del discurso fue la seguridad. Flávio cuestionó el ingreso de armas y drogas a través de la frontera con Bolivia y aseguró que esos cargamentos terminan en zonas como Río de Janeiro y el Amazonas.

En Brasil, Flavio Bolsonaro, junto a su padre Jair en la foto, compite con Luiz Inácio Lula da Silva.

"Voy a recuperar la soberanía de Brasil", prometió el senador, quien anunció que, si llega al Palacio del Planalto, tratará al Primeiro Comando da Capital (PCC), al Comando Vermelho (CV) y a las milicias como organizaciones terroristas.

La propuesta se alinea con la postura del presidente estadounidense Donald Trump y busca convertir la seguridad y el combate al narcotráfico en uno de los puntos claves de su campaña.

Jair, padre de Flávio Bolsonaro, junto a su aliado Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto Efe EFE

Flávio también se presentó como el candidato dispuesto a enfrentar un sistema político que calificó de "podrido". En caso de ganar, prometió aplicar un "tijeretazo" para reducir impuestos, burocracia y cargos de confianza dentro de la Administración.

El fuerte respaldo a Jair Bolsonaro

Durante el acto, el candidato defendió enfáticamente el legado de su padre, Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y actualmente se encuentra inhabilitado, condenado por la Corte Suprema y bajo prisión domiciliaria por dirigir un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Flávio definió a su padre como un "hombre honesto" y aseguró que nunca representó una amenaza para la democracia.

El senador, de 45 años, llegó a Copacabana sobre un tráiler poco antes del mediodía. Vestido con una camiseta amarilla con la frase "Brasil es mi partido", llevó además un chaleco antibalas debido a las amenazas de muerte que, según sus asesores, viene recibiendo.

Lula y Flávio, frente a frente

Según el último sondeo de Quaest, publicado el viernes, el candidato del PL parte por detrás del actual mandatario. Sin embargo, el escenario cambia en una eventual segunda vuelta: Lula obtendría el 43% de los votos y Flávio alcanzaría el 40%, una diferencia considerada técnicamente estrecha.

Flávio estuvo acompañado por su candidato a vicepresidente, el exfiscal Alfredo Gaspar, su esposa Fernanda Bolsonaro y dirigentes del espacio, quienes reivindicaron la gestión de Jair Bolsonaro y defendieron los valores de la familia tradicional.