Lula canceló su viaje a Chile tras la invitación de José Antonio Kast a Flavio Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , decidió finalmente no asistir a la ceremonia de asunción del presidente electo de Chile, José Antonio Kast , prevista para este miércoles en Valparaíso. La decisión fue tomada luego de que el mandatario chileno invitara al senador Flavio Bolsonaro , hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y figura central del espacio conservador en Brasil.

La presencia del dirigente bolsonarista en la ceremonia terminó por alterar la agenda diplomática de Lula, quien optó por evitar el evento.

La ausencia del mandatario brasileño contrasta con el tono cordial que ambos líderes habían exhibido recientemente. Lula y Kast se reunieron en Panamá durante la previa de la cumbre del Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe , organizada por la CAF.

En ese encuentro habían manifestado disposición a mantener canales de diálogo abiertos pese a sus diferencias ideológicas. Incluso se había barajado la posibilidad de una reunión más amplia durante la asunción presidencial en Chile.

Entre los temas previstos figuraba una conversación sobre el eventual respaldo regional a Michelle Bachelet para ocupar un cargo relevante dentro de Naciones Unidas , iniciativa que también involucraba a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum . Sin embargo, ni Lula ni Sheinbaum participarán finalmente de la ceremonia.

El factor Bolsonaro en la disputa política brasileña

El detonante de la decisión de Lula fue la invitación cursada a Flavio Bolsonaro, quien además de ser senador es una de las principales figuras del bolsonarismo y aparece como posible candidato presidencial en las elecciones brasileñas de octubre.

La toma de mando de José Antonio Kast finalmente se desarrollará sin la presencia de tres de los principales líderes progresistas de América Latina. Además de Lula y Sheinbaum, tampoco estará el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

De este modo, la ceremonia quedará atravesada por la creciente polarización ideológica en la región, en un contexto en el que varios países latinoamericanos enfrentan elecciones clave y reconfiguraciones políticas.