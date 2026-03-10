La increíble travesía de Diana: la tortuga boba que viajó 6.400 kilómetros y cruzó el Atlántico hasta el Caribe

Tras ser rescatada y liberada en España, la tortuga Diana recorrió miles de kilómetros, cruzó el Atlántico y llegó al Caribe, donde habría puesto sus huevos.

La historia de la tortuga Diana, una tortuga boba de casi 20 años que en junio del año pasado fue rescatada en Ceuta, una ciudad autónoma ubicada en la costa norteafricana, sumó un capítulo increíble. Porque tras ser liberada salió por el Estrecho de Gibraltar, cruzó el Atlántico y, después de un viaje de 6.400 kilómetros, llegó hasta el Caribe, a las costas de Surinam y Trinidad y Tobago.

Después de su liberación pasó el verano en Alborán, en el Mediterráneo, donde se le colocó un GPS que permite rastrear su actividad dentro del proyecto Alma del Instituto Oceanográfico de España (IEO-CSIC), que busca conservar a las tortugas marinas y estudiar los efectos que el cambio climático pueda tener sobre ellas.

La travesía de la tortuga Diana Diana había sido liberada el 4 de agosto de 2025 después de estar un mes en un centro de rehabilitación. Según explicó José Carlos Báez, investigador del IEO-CSIC y jefe del proyecto, “no la pudimos soltar hasta que el veterinario dio el visto bueno, porque llegó un poco mal de la almadraba y flotaba, no era capaz de hundirse, una señal de que tenía algún problema”.

En principio había llegado al Amazonas, en Brasil, pero no logró ingresar tras partir desde España el 18 de septiembre y completar cuatro meses de viaje. Luego continuó su travesía después de cruzar el Atlántico y finalmente llegó a destino, donde, según los investigadores, la tortuga salió del mar para poner sus huevos, ya que confirmaron que salió del agua, algo que las tortugas marinas solo hacen en estos casos.