"Es el infierno", Harvey Weinstein rompió el silencio desde la cárcel

Tras seis años detenido, el exproductor de Hollywood , Harvey Weinstein , rompió el silencio desde prisión y describió su vida tras las rejas como un escenario de violencia, aislamiento y miedo constante. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el exmagnate cinematográfico relató cómo se transformó su rutina en el complejo carcelario de Rikers Island, en Nueva York.

A los 73 años y con un diagnóstico de leucemia mieloide crónica, Weinstein enfrenta un panorama judicial todavía incierto. Aunque uno de sus juicios en Nueva York fue anulado, continúa preso por una condena vigente de 16 años dictada en California, mientras otros procesos por agresión sexual siguen abiertos.

El productor, cuya caída pública se produjo en 2017 tras las denuncias de más de 80 mujeres por abusos y agresiones sexuales, aseguró que dentro del penal vive prácticamente aislado. Según su relato, el contacto cotidiano se reduce al personal médico y a los guardias de seguridad.

“Solo hablo con los guardias y con las enfermeras. No hay socialización en mi sector. Esto es Rikers Island y es el infierno ”, afirmó Harvey Weinstein al describir su situación.

El exproductor también denunció haber sido víctima de una agresión dentro de la cárcel. Contó que un interno lo golpeó violentamente cuando aguardaba para utilizar el teléfono, dejándolo tendido en el suelo y con el rostro ensangrentado .

Pese a la gravedad del episodio, aseguró que evitó identificar al agresor ante las autoridades penitenciarias. Según explicó, dentro del penal rige una estricta “ley del silencio” entre los reclusos.

Además, sostuvo que su fama y su pasado en la industria del cine lo convirtieron en un blanco frecuente de burlas, amenazas y pedidos de dinero por parte de otros detenidos. Por esa razón, afirma que permanecer en aislamiento se transformó en una forma de autoprotección.

“Cada vez que salgo al patio siento que estoy bajo asedio”, resumió Weinstein al describir el clima hostil que, según él, domina su vida cotidiana tras las rejas.