Irán asegura que ahora los ataques contra Israel "son más fáciles que antes"
El Ejército de Irán considera que los bombardeos contra Israel "son más fáciles que antes", ante la destrucción de capacidades de radar.
El Ejército de Irán ha asegurado que "atacar bases militares" de Israel "es más fácil que antes" debido a la destrucción de "una parte significativa" de sus capacidades de radar en el marco de la respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
El portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, ha recalcado que "una parte significativa de las capacidades de radar del enemigo ha sido destruida, por lo que atacar bases militares del régimen en Haifa es más fácil que antes", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB sobre los ataques.
"Las operaciones precisas y dirigidas de las unidades de drones y misiles del Ejército, que dependen de tecnología moderna y sistemas actualizados de control y guía, han mantenido una actuación efectiva a la hora de destruir las posiciones del enemigo", ha apuntado.
Irán atacó infraestructura de Israel
Las palabras de Akraminia han llegado poco después de que el Ejército de Irán reivindicara un ataque contra una refinería de petróleo y depósitos de combustible en Haifa (norte).
Hasta ahora, las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales. Dpa