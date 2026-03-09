Una nueva oleada de bombardeos de Irán vuelve a sacudir a los países del Golfo

Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Kuwait han confirmado durante la madrugada de este lunes haber emprendido labores de defensa antiaérea tras ser objetivo de bombardeos y ataques con drones y misiles de Irán, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

El Ministerio de Defensa de Qatar ha asegurado en un breve comunicado difundido en redes sociales que sus "Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar".

A su vez, la cartera homóloga de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado también en redes sociales que sus defensas aéreas están lidiando con bombardeos entrantes de misiles y drones desde Irán.

Irán ataca Kuwait En la misma noche, el Ejército kuwaití ha afirmado estar respondiendo a "ataques con misiles y drones" y la Guardia Nacional de Kuwait ha anunciado la interceptación de un dron en un breve mensaje recogido por la agencia estatal KUNA, si bien las autoridades no han difundido información alguna acerca de otros impactos o interceptaciones.

Si bien estos países no han señalado los lugares de interceptación o los objetivos de estos proyectiles, sí ha sido este el caso del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, que ha confirmado a través de sus redes un flujo de proyectiles mayor que los registrados en sus países vecinos desde medianoche.