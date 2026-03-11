Irán se bajó del Mundial de fútbol y denunció a Estados Unidos por la muerte de Alí Jamenei

Irán anunció que no participará del Mundial 2026 en medio de la creciente tensión con Estados Unidos , país que será una de las sedes del torneo. La decisión fue comunicada por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, mediante un duro pronunciamiento en el que cuestionó al gobierno estadounidense.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder ( Alí Jamene i ), no hay condiciones de que podamos participar”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la Agencia Alemana de Prensa. En el mismo sentido, agregó: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”.

Doyanmali también cuestionó el rol de Estados Unidos como organizador del certamen y consideró que, en otro contexto, la reacción internacional habría sido diferente. “Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte escalada entre Washington y Teherán. Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos llevó adelante dos ofensivas contra el régimen iraní. La primera fue la denominada Operación Martillo de Medianoche, realizada el 22 de junio de 2025, que consistió en bombardeos contra tres centrales nucleares del país de Medio Oriente . La segunda comenzó el 28 de febrero de este año y aún continúa, mientras Trump prometió represalias “nunca antes vistas”.

Desde el ámbito deportivo iraní también se sumaron críticas a la posibilidad de disputar el torneo en territorio estadounidense. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol , Mehdi Taj, cuestionó el contexto político y planteó dudas sobre la participación del seleccionado. “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia?”, se preguntó.

Las tensiones políticas ya habían tenido repercusiones en el deporte. Durante un torneo en Australia, el seleccionado femenino iraní protagonizó un gesto de protesta al no cantar el himno nacional, mientras que seis jugadoras solicitaron asilo al gobierno del primer ministro Anthony Albanese.

Antes del anuncio del gobierno iraní, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había revelado que mantuvo un encuentro con Trump para abordar la situación. “Ayer me reuní con el presidente Trump. Hablamos sobre la actual situación en Irán y el hecho de que su equipo haya clasificado para participar de la Copa del Mundo. Durante la conversación, Trump reiteró que su combinado es, por supuesto, bienvenido a competir”, explicó el dirigente.

Irán había logrado su clasificación al Mundial 2026 y formaba parte del Grupo G del torneo, que comenzará el 11 de junio. Según el calendario previsto, debía enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle, todos partidos programados en territorio estadounidense.

Sin embargo, además de las tensiones políticas, la participación iraní también se veía condicionada por las restricciones migratorias. Los ciudadanos de ese país enfrentan fuertes limitaciones para ingresar a Estados Unidos debido al sistema de visados reforzado por la administración de Trump, una política que también alcanza a ciudadanos de Haití, Senegal y Costa de Marfil, naciones que igualmente obtuvieron su clasificación al Mundial.