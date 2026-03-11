Guerra en Medio Oriente: continúan los ataques en el Líbano y la AIE tomará medidas históricas por el petróleo

La guerra en Medio Oriente , la cual se desató luego del ataque que realizó Israel junto a los Estados Unidos en Teherán, capital de Irán , ya lleva una docena de días.

Los ataques no cesaron: el país comandado por Benjamín Netanyahu volvió a bombardear Beirut, capital del Líbano , por segunda vez. Por su parte, Irán lanzó un ataque contra Israel y bases estadounidenses ubicadas en Irak.

Por otro lado, el foco de atención sigue también puesto en la cuestión energética y el petróleo. En esta línea, la Agencia Internacional de Energía (AIE) propondría la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo.

Esta madrugada, Israel bombardeó un edificio residencial en un barrio céntrico de Beirut, en el área de Aisha Bakkar. El ataque, aparentemente selectivo, provocó un derrumbe de paredes en el piso objetivo, así como en el inferior y el superior.

Este es el segundo bombardeo dentro de los límites administrativos de Beirut desde que el 2 de marzo Israel lanzara una intensa campaña aérea contra el Líbano . Habría víctimas mortales que todavía no fueron confirmadas oficialmente por las autoridades sanitarias.

israel ataca beirut libano II En el ataque habría víctimas mortales que todavía no fueron confirmadas. EFE

La ofensiva aérea israelí causó ya 570 muertos en el Líbano, más de 1.440 heridos y unos 759.000 desplazados registrados por las autoridades.

Irán atacó Dubai, Israel y bases militares estadounidenses en Irak

Por su parte, Irán comenzó la jornada de este miércoles anunciando que había lanzado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que sus misiles golpearon "el corazón de Tel Aviv", en Israel, además de las "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí. Por otro lado, también atacaron la Quinta Flota naval estadounidense, que está desplegada en Oriente Medio.

Esta ola sería la "más devastadora y la más dura" desde el inicio del conflicto y se llevó a cabo durante más de tres horas de ofensiva, de acuerdo al comunicado. Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) no se registraron víctimas. Hasta la fecha, los ataques iraníes en Israel provocaron un saldo de diez víctimas fatales.

tel aviv israel Tel Aviv está desierta. EFE

Por otro lado, tres personas resultaron heridas con dos drones iraníes en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados del mundo. El Dubai Media Office aseguró que el tráfico aéreo en el aeropuerto "continúa con normalidad" y no fue afectado.

La AIE propondría la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de historia

Según adelantó The Wall Street Journal este miércoles, la Agencia Internacional de Energía (AIE) propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo.

Según el diario estadounidense, la liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a Ucrania.

La propuesta fue lanzada este martes en una reunión de emergencia de funcionarios de energía de los 32 países miembros de la AIE, añade la información. Los países deben decidir sobre el plan este miércoles.

En paralelo, los líderes del G7 tienen previsto reunirse este miércoles por videoconferencia para analizar las consecuencias económicas de la guerra contra Irán en Oriente Medio, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto.