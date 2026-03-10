"Las consecuencias para Irán serán de un nivel nunca antes visto": la nueva amenaza de Donald Trump

Live Blog Post

Trump amenazó nuevamente a Irán ante la presencia de minas en el Estrecho de Ormuz

A través de un posteo en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos volvió a amenazar al régimen iraní después de que las fuerzas estadounidenses detectaran la presencia de minas en el Estrecho de Ormuz.

"Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que las retiren INMEDIATAMENTE!", expresó.

A su vez, agregó: "Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto", aunque explicó: "Si, por el contrario, retiran lo que se haya colocado, ¡será un gran paso en la dirección correcta!".

Donde en las últimas horas, las fuerzas de Estados Unidos confirmaron haber eliminado 16 barcos minadores en la zona.