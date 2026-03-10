Volar es más caro: aerolíneas aumentan sus precios por la suba del petróleo

La guerra en Medio Oriente llevó el precio del petróleo a valores históricos y no parece cesar en el incremento de su valor a media que el conflicto continúa. Por esto, ya hay aerolíneas que impusieron aumentos en el precio de sus pasajes para morigerar los costos empresariales de cada vuelo.

El barril de petróleo superó los 100 dólares en los últimos días y, aunque pueda registrar bajas momentáneas, parece haber establecido un nuevo piso a raíz del conflicto en el Golfo Pérsico, región petrolera por excelencia y donde se extrae y refina alrededor del 30% del crudo que se consume en el mundo, tanto en el mercado legal como ilegal.

Con una China, cliente clave en la industria iraní, que representa el 20% del consumo global y el bloqueo del Estrecho de Ormuz más los ataques a proveedores americanos, se derrumbó la oferta de petróleo y se disparó la demanda producto de la crisis bélica que atraviesa la región.

Este contexto empujó el precio del petróleo y lo ubicó por encima de los 100 dólares, lo que generó alarma en la economía global por el fuerte impacto que puede tener esto en los costos de producción de bienes y prestaciones de servicios que se desarrollan a partir de derivados del petróleo.

Lógicamente, uno de los sectores más afectados por este contexto es el transporte, ya que una de las consecuencias más directas del aumento de precio es el traslado al valor del combustible de origen fósil, el más utilizado a nivel mundial.

Ante esta crisis del petróleo, algunas aerolíneas anunciaron incrementos del valor de sus pasajes, como el caso de Air New Zealand y Cathay Pacific. Para entender el impacto de la guerra en la industria aeronáutica, basta con conocer el incremento que tuvo el barril de combustible para aviones: de rondar entre los 85 y 90 dólares, en poco más de una semana de guerra en Medio Oriente, el valor se sitúa ahora entre los 150 y 200 dólares.

Mismo problema y distintas estrategias en las aerolíneas

Eso sí, los incrementos en cada aerolínea se están enfrentando de distintas formas. Mientras que la aerolínea neozelandesa optó por aumentar el valor de los pasajes de forma directa, la línea de Hong Kong aplicó recargos por combustible para los trayectos más largos: Europa y Norteamérica.

Vietnam Airlines solicitó a las autoridades nacionales que eliminaran el impuesto medioambiental para ayudar a que la empresa pueda mantenerse operativa ya que sus costos tuvieron un incremento de entre el 60% y el 70% a raíz del aumento del combustible. Además, el Gobierno local informó que los proveedores ya presentan dificultades para satisfacer la demanda, algo que aún no se registró ni en Hong Kong ni en Nueva Zelanda.