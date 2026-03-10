Rafael Grossi advirtió que Irán todavía puede fabricar 10 bombas nucleares

Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), advirtió que Irán aún tiene capacidad industrial para fabricar unas diez bombas nucleares por la cantidad de uranio enriquecido al 60% que posee, el cual supera los 440 kilogramos.

El diplomático argentino y candidato a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) brindó una entrevista a Radio France Internationale y subrayó su preocupación de que "la situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra".

La capacidad nuclear de Irán según Rafael Grossi Este punto, según puntualizó el diplomático, significa que "existe un stock de uranio enriquecido al 60 %, de más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares”. AL mismo tiempo, sostuvo que "hay capacidades tecnológicas e industriales que siguen existiendo".

En la misma línea, Grossi agregó: "Esto significa que, más allá del conflicto, que tendrá su propia lógica y que espero llegue a negociaciones, ojalá lo antes posible, será necesario volver a la mesa de diálogo y encontrar de una vez por todas una solución duradera a esta historia que nos afecta desde hace más de veinte años".