Escalada en el estrecho de Ormuz: misiles iraníes impactaron contra tres buques petroleros

Tres embarcaciones fueron alcanzadas por proyectiles iraníes en las últimas horas en las proximidades del Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico , una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

La información fue difundida por la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo que monitorea la seguridad de barcos y marineros a nivel global. Según el reporte, el capitán de un portacontenedores alertó que su embarcación sufrió daños tras ser impactada por un “proyectil sin identificar”.

El incidente ocurrió a unas 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima , en la costa de Emiratos Árabes Unidos , dentro del golfo Pérsico.

Horas más tarde, la agencia informó de un segundo ataque contra un buque de carga a unas 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán , ya en el estrecho de Ormuz. El impacto provocó un incendio a bordo, por lo que la tripulación solicitó asistencia y procedió a evacuar la nave.

Posteriormente, el capitán de otra embarcación notificó un tercer impacto de un proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) al noroeste de Dubái , también en las proximidades de la estratégica vía marítima.

La United Kingdom Maritime Trade Operations indicó que las autoridades competentes investigan los incidentes y reiteró su recomendación a los buques que transitan por la zona para que naveguen con precaución y reporten cualquier actividad sospechosa.

Crece la tensión en una ruta clave para el petróleo

Desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán, la agencia británica ha registrado al menos 17 incidentes que afectaron a barcos en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.

En estos momentos la tensión se enfoca en la respuesta que puede dar los Estados Unidos tras la confirmación de que los misiles fueron propulsado por Irán.

Información con EFE