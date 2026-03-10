Recrudece: Emmanuel Macron, de Francia, envía buques de guerra al estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron dijo que "está en marcha misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá "atraer y movilizar" a otros países europeos.

Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" se realizaría "una vez terminase la fase más crítica del conflicto", sin precisar más detalles.

"Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", refirió Macron.

Irán Guardia Revolucionaria tropas iraníes soldados.jpg La Guardia Revolucionaria de Irán ahora podría chocar en Francia, tras la decisión de Emmanuel Macron. Foto Efe EFE Francia escoltará naves petroleras y gaseras El jefe de Estado habló de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por el estrecho de Ormuz.