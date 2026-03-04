Mendoza fue elegida entre las cinco regiones vitivinícolas más importantes: cuáles son las demás

Mendoza comparte el podio con destinos de Estados Unidos, Australia, Francia y Sudáfrica en un ranking mundial.

Los viñedos y la montaña son uno de los grandes atractivos de Mendoza.

Mendoza fue seleccionada entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo, según un reciente relevamiento de Booking.com. Este reconocimiento posiciona a Mendoza junto a Napa Valley (Estados Unidos), Barossa Valley (Australia), Burdeos (Francia) y Franschhoek (Sudáfrica), consolidando su lugar como epicentro del turismo enológico y cultural.

El amor por el vino está transformando la manera en que los viajeros eligen sus destinos. De acuerdo con la plataforma, el 43% de los argentinos afirma que le gustaría probar nuevos vinos en su próximo viaje, lo que demuestra el creciente interés por experiencias auténticas y degustaciones en bodegas históricas.

Turistas en Mendoza, disfrutando de un paseo por los viñedos. Foto: Gobierno de Mendoza Turistas en Mendoza, disfrutando de un paseo por los viñedos. Foto: Gobierno de Mendoza Mendoza: Capital mundial del Malbec Con la imponente cordillera de los Andes como telón de fondo, Mendoza se destaca por su vibrante escena vitivinícola. La región alberga más de 1.500 bodegas, desde pequeñas propuestas boutique hasta prestigiosas fincas, todas dedicadas a la elaboración del Malbec, el vino insignia de la provincia. Este varietal es reconocido internacionalmente por su textura suave y taninos redondos, y ha convertido a Mendoza en la capital mundial del Malbec.

Los visitantes pueden recorrer viñedos enmarcados por montañas majestuosas, participar en degustaciones inmersivas y visitar cavas históricas. Además, la Fiesta Nacional de la Vendimia, celebrada cada marzo, es uno de los festivales más importantes de Argentina, donde la música folclórica y las expresiones culturales se fusionan con la tradición vitivinícola.

bodega bandini viñedos malbec degustación (32).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Experiencias únicas al pie de los Andes Mendoza no solo ofrece vinos excepcionales, sino también aventuras inolvidables. Desde rafting en ríos vibrantes hasta caminatas por senderos de alta montaña con el Aconcagua como protagonista, la provincia invita a explorar paisajes únicos. Para quienes buscan relajación, las aguas termales naturales son el broche perfecto tras una jornada de exploración.