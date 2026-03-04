Preocupación de empresarios por la crítica situación de una arteria clave para la industria en Mendoza

A poco tiempo de que comiencen las obras sobre el Acceso Este, empresarios mendocinos expresaron su preocupación por el estado actual de una de las vías que se convertirá en alternativa para el tránsito hacia el Gran Mendoza . Se trata del Carril Rodríguez Peña , uno de los corredores industriales más importantes de la provincia que tendrá una relevancia sustancial durante las tareas de reacondicionamiento.

Fue la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe) la responsable de emitir un comunicado en la que hablaron de la preocupación que genera el estado del carril. Según comentaron, desde hace un tiempo, Aderpe viene trabajando con diversos actores públicos y privados enmarcados en el Consorcio Mixto de la Zona Industrial de Mendoza y en el Master Plan, en donde una de las aristas trata principalmente las condiciones de la ruta, el tránsito, la seguridad vial y un ordenamiento claro para la competitividad y la dinámica cotidiana de las industrias radicadas en la zona.

Sin embargo, de acuerdo a los empresarios, este año la preocupación se intensifica ante el próximo inicio de las obras en el Acceso Este, previsto para abril, lo que generará un incremento significativo del tránsito sobre Rodríguez Peña, transformándola en una vía alternativa central para la circulación metropolitana. Conforme a su análisis, este nuevo escenario exige previsión, coordinación y planificación.

Manuel Ponce, presidente de Aderpe, señaló que esta coyuntura “pone en el tapete” la relevancia estratégica de la Zona Industrial para Mendoza. Destacó que el modelo de consorcio público-privado que funciona en la zona constituye una herramienta clave para generar una dinámica diferente, con mayor capacidad de anticipación, diálogo institucional y articulación efectiva con los municipios, el Gobierno provincial y Vialidad.

Ordenamiento y moderación del tránsito.

Mejoras en infraestructura y mantenimiento.

Seguridad patrimonial y vial.

Articulación técnica con organismos provinciales y municipales.

Generación de información e informes macro que permitan tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

La próxima reunión institucional se desarrollará en este marco, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas que garanticen mayor agilidad, ordenamiento y seguridad para quienes trabajan y circulan diariamente por la zona. La invitación cursada desde Aderpe involucra a los municipios de Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén, Gobierno de la Provincia de Mendoza y organismos descentralizados.

Desde la entidad remarcaron que este es un momento clave para fortalecer la cooperación entre el sector público y privado. La articulación entre empresas, municipalidades, Gobierno provincial y organismos técnicos no sólo es posible, sino necesaria para transformar esta situación en una oportunidad de mejora estructural.

“Esta situación también nos permite activar una serie de políticas vinculadas a la seguridad patrimonial, la seguridad vial y el desarrollo de infraestructura. Va a ser una instancia muy importante para avanzar en la última etapa del plan que venimos trabajando. Para eso necesitamos informes técnicos y datos precisos que nos acerquen desde la Dirección Provincial de Vialidad y las áreas de tránsito, ya que estamos en una etapa de estudio de modelación y ordenamiento del tránsito. Es fundamental que toda la información de las distintas dependencias confluya en el consorcio, para poder generar informes macro de la Zona Industrial y, a partir de allí, tomar decisiones estratégicas”, explicó Ponce.

"El objetivo es que el futuro de la Zona Industrial sea mejor para todos: para quienes trabajan allí, para quienes la transitan y para toda Mendoza. No hay otra zona industrial en la provincia tan visible y representativa como ésta, y debemos aprovechar esa condición para potenciar su desarrollo”, agregó.

Manuel Ponce, remarcó: “Con trabajo conjunto, previsión y compromiso institucional, las soluciones pueden consolidarse y generar un impacto positivo en la economía provincial, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos”.