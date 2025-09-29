Califican de "crítico" el estado del carril Rodríguez Peña y evalúan posibles soluciones

El Directorio de la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe) volvió a poner el estado crítico del carril Rodríguez Peña y realizó un encuentro de trabajo junto a autoridades municipales, empresarios y referentes del sector, con el objetivo de evaluar posibles soluciones.

Durante el encuentro se conformó una mesa de diálogo permanente , que tendrá reuniones periódicas para dar respuesta a los problemas diarios de circulación y seguridad vial. La misma se hizo extensiva a los municipios de Guaymallén y Maipú que integran la Zona Industrial y comparten la problemática a lo largo del carril.

El relevamiento realizado por Aderpe junto a empresarios y autoridades municipales permitió identificar los factores que hacen más crítica la circulación en Rodríguez Peña. Entre ellos, destacaron una alta siniestralidad , con choques frecuentes entre autos, motos y camiones; más el deterioro en algunas franjas del carril.

A esto se suma el intenso tránsito de vehículos pesados , con camiones que estacionan en zonas indebidas, lo que complica aún más los accesos y salidas de las empresas radicadas en la zona industrial.

Detectaron además los puntos más críticos, para trabajar con las empresas involucradas, en donde la concentración de vehículos obliga a maniobras peligrosas de contramano o giros en “U”. Se recordó a empresarios presentes que el carril central es solo para giros y no está permitido el estacionamiento.

El presidente de ADERPE, Manuel Ponce, destacó que “se están sumando actores comprometidos en dar soluciones a los problemas de tránsito en Rodríguez Peña, incorporando distintas perspectivas que pueden generar alternativas viables. El desafío es trabajar en conjunto, sector público y privado, para resolver los inconvenientes cotidianos mientras avanzamos hacia el máster plan definitivo.”

Aderpe se reunió con el municipio de Godoy Cruz por el crítico estado de la Rodríguez Peña. Aderpe se reunió con el municipio de Godoy Cruz por el crítico estado de la Rodríguez Peña. Prensa Aderpe

En la reunión participaron Roberto Munives, director de Tránsito y Convivencia Ciudadana, y Alejandro Zlotolow, secretario de Gobierno de Godoy Cruz, además de empresarios y directores de Aderpe. Se prevé una próxima convocatoria que incorpore a Vialidad Provincial y a las empresas con mayores dificultades en la gestión del estacionamiento y circulación tanto de autos como de camiones.

Posibles soluciones en marcha para la Rodríguez Peña

Frente a este panorama, indicaron que "se están implementando medidas inmediatas y proyectando acciones de fondo". La Dirección Provincial de Vialidad avanzó con la reparación de diversas zonas, demarcación total de la Rodríguez Peña, señalización vertical, se ha pintado el “prohibido estacionar”, más carteles de comunicación en donde se menciona que el carril central es de giro y no estacionamiento.

En paralelo, el Consorcio Mixto de la Zona Industrial Rodríguez Peña se encuentra trabajando en la 2da Etapa del Masterplan, que incluye la “Modelación del Tránsito y Transporte” que prevé un rediseño integral del Carril, que acompañe a la recientemente inaugurada remodelación de calle Alsina, y los trabajos que se vienen ejecutando al Norte en San Francisco del Monte, con la próxima inauguración de la Variante Palmira, se verá descomprimido en un 30% aproximadamente la circulación de camiones, lo que permitirá una mejor y más fluida circulación.