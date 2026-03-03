Francia se moviliza por la guerra y realiza un poderoso envio a Chipre

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, luego del ataque registrado el lunes contra instalaciones británicas en la isla mediterránea. Así lo confirmó el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, quien detalló que la asistencia busca fortalecer la defensa aérea tras los incidentes ocurridos en la base de Akrotiri.

El ataque tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de la Real Fuerza Aérea británica en Akrotiri. Las autoridades chipriotas atribuyeron la ofensiva a Hizbulá, milicia chií libanesa aliada de Irán . Aunque no hubo víctimas, el hecho elevó el nivel de alerta y dejó en evidencia la creciente exposición de la isla a las tensiones regionales.

Según detalló Letymbiotis, el apoyo francés se suma al despliegue realizado por Grecia, que ya envió cuatro cazas F-16 y dos fragatas para reforzar la defensa del país miembro de la Unión Europea. Una de esas embarcaciones cuenta con el sistema antidrones Centauro, diseñado para detectar y neutralizar objetivos a baja altura .

Además, el Gobierno de Chipre solicitó asistencia similar a Friedrich Merz. De acuerdo con el portavoz, la respuesta fue positiva, aunque todavía resta formalizar el mecanismo de cooperación.

Con este despliegue, Francia se suma al apoyo militar europeo en la isla mediterránea y eleva su presencia estratégica en la región.

El lunes se registraron dos incidentes separados con drones. En primer lugar, un aparato Shahed de diseño iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y provocó daños limitados. Más tarde, otras dos aeronaves no tripuladas fueron interceptadas. Las defensas antiaéreas no habrían detectado inicialmente los dispositivos debido a que volaban a muy baja altura.

Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, son consideradas un punto estratégico para operaciones en Medio Oriente y el Mediterráneo oriental. La cercanía geográfica con Líbano —a menos de 250 kilómetros— incrementa la relevancia de la isla en el contexto del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y que mantiene en vilo a la región.

Macron y un fuerte mensaje

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia. "Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales", aseguró el presidente en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses.

Además adelantó que el país aumentará su arsenal atómico y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla.