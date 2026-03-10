Luego de las declaraciones de Donald Trump, el precio del petróleo se derrumbó pero hay incertidumbre

El crudo retrocede con fuerza tras la escalada registrada el lunes por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en medio de la volatilidad del mercado y el temor a una interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de brent, tras dispararse durante la jornada del lunes, cayó en la apertura de este martes más del 6%, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Medio Oriente.

Los contratos de futuros del brent de más próximo vencimiento caen el 6,53% respecto al cierre del lunes, hasta esos 92,44 dólares el barril.

El precio del petróleo, que llegó a dispararse casi un 29%, hasta situarse cerca de los 120 dólares -máximos desde 2022-, cerró finalmente con un repunte del 6,76% en el mercado de futuros de Londres.

Todo ello en una jornada volátil en la que el petróleo se disparó ante el creciente temor a una interrupción de suministro en el estrecho de Ormuz derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada a otros países de la región.

No obstante, el crudo redujo drásticamente la subida después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en Estados Unidos que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".