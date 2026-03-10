Irán lanzó un insólito video parodia la guerra contra EE.UU. e Israel en versión Lego

En un insólito video publicado en redes, Irán recreó la guerra contra Estados Unidos e Israel con figuras de Lego . La animación comienza con una minifigura de Donald Trump revisando los llamados “Epstein Files” y, tras enfurecerse, lanza un misil hacia un aula, aludiendo al ataque estadounidense que mató a más de 150 niñas.

El clip no se limita a Trump: también se representa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afectado por nuevos ataques iraníes. La animación incluye el estrecho de Ormuz, actualmente controlado por Irán, un recordatorio del impacto que estas tensiones tienen sobre el precio del petróleo y la economía global.

La animación se inicia con una escena del presidente de Estados Unidos, acompañada por una representación del primer ministro israelí y del diablo, observa un álbum titulado “El expediente Epstein”. Furioso, el personaje de Trump presiona un botón rojo, activando el lanzamiento de un misil que atraviesa las nubes.

El proyectil golpea lo que parece un aula escolar, donde pequeñas figuras de niñas con pañuelos rosas atienden a su maestra. Antes del ataque, la docente escribe en el pizarrón la frase “mi patria es mi vida”.

La secuencia siguiente muestra una mochila y un par de zapatillas rosadas entre los restos. Un oficial iraní, también convertido en minifigura, toma la mochila y llora desconsolado, hasta que su dolor se transforma en ira.

El video emula el bombardeo de una escuela de niñas en Minab, en el sur de Irán, durante la jornada inicial del conflicto, provocando la muerte de numerosas alumnas.

Otro video, esta vez de EEUU

Aunque Irán es conocido por este tipo de propaganda, Washington replicó con videos igualmente llamativos. Uno mezcla escenas de Hollywood, incluyendo Avengers y Top Gun, mientras que otro combina imágenes de operaciones militares con fragmentos del videojuego GTA San Andreas, en un intento de “guerra psicológica” que rápidamente se volvió viral.

Actores como Ben Stiller rechazaron el uso de sus películas con fines propagandísticos, subrayando que “la guerra no es un filme”.