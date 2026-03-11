Solicitan incorporar pruebas sobre la estrategia de Irán para levantar alertas rojas por el atentado a la AMIA

La querella que representa a víctimas del atentado a la AMIA presentó un escrito ante el tribunal oral federal número 8 donde le piden ordenarle al fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI- AMIA , solicitar autorización a la justicia francesa para incorporar al expediente en instancia de juicio oral, aún sin fecha de inicio, las declaraciones de disidentes del régimen iraní y los documentos que esos testigos entregaron en París.

El material cuya admisión es solicitada por el abogado Tomas Farini Duggan proviene de integrantes del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, una organización opositora al régimen, que declararon ante la fiscalía y aportaron lo que describen como instrumentos oficiales del gobierno de la República Islámica de Irán .

Los documentos que fueron traducidos por la propia UFI AMIA describen en detalle las gestiones que Teherán desplegó durante más de una década para cancelar las notificaciones rojas de Interpol que pesan sobre sus funcionarios acusados del ataque de 1994, y para dar al memorándum de entendimiento firmado con Argentina en 2013 un uso político y jurídico concreto.

Los registros iraníes consignan como "importantes acciones e iniciativas" propias la línea de tiempo de dos viajes de una delegación jurídico-política iraní a Buenos Aires en 2004 y 2005, un primer borrador de acuerdo en cinco cláusulas que, según el texto, fue aprobado por el entonces canciller Rafael Bielsa, aunque el por entonces presidente Néstor Kirchner rechazó finalmente firmarlo.

También se suman negociaciones secretas canalizadas por Siria en 2011, conversaciones públicas en 2012 y la firma del memorándum en 2013. El documento describe ese acuerdo como una herramienta para "manifestar la buena voluntad de Irán ante la opinión pública internacional" y para "enfatizar la naturaleza política del caso AMIA y las Notificaciones Rojas".

Tras la firma del memorándum de entendimiento con Irán, Interpol incorporó una aclaración en las fichas de los acusados señalando la existencia del acuerdo bilateral. Argentina pidió que fuera eliminada; Teherán se opuso e Interpol no atendió el pedido argentino.

Según consigna el pedido al que accedió MDZ, algunos países del este asiático dejaron de cumplir las notificaciones rojas amparándose en esa aclaración. En 2015, ciudadanos argentinos llegaron a presentarse ante la Comisión de Control de Ficheros de Interpol invocando el memorándum para pedir la cancelación de las alertas, solicitud que fue rechazada ante la oposición de Buenos Aires.

De hacer lugar al pedido de la querella y otorgarse la autorización de la República Francesa, será la primera vez que registros del propio régimen iraní describiendo esas maniobras sean escuchados con valor probatorio en el marco de un juicio oral.