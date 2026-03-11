Georgia Meloni de Italia avisa que "no es cómplice" de Estados Unidos e Israel en Irán

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni , ha reiterado este miércoles su oposición a participar en la intervención militar en Irán , asegurando que su Ejecutivo "no es cómplice" de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel "al margen del Derecho Internacional".

"No hay ningún gobierno aquí que sea cómplice de las decisiones de otros , y mucho menos aislado en Europa, ni culpable de las consecuencias económicas que la crisis pueda tener para los ciudadanos y las empresas", ha asegurado Meloni en una intervención ante el Senado italiano sobre la posición del país de cara al Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo en Bruselas.

Meloni ha señalado que la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní se ha producido "al margen del derecho internacional", aunque lo ha vinculado a un contexto de crisis del sistema internacional, "donde las amenazas se vuelven cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales".

De este modo ha incidido en que la comunidad internacional "no se puede permitir un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares", a lo que ha sumado que Teherán tiene una capacidad de misiles "que pronto podría alcanzar directamente Italia e incluso más Europa".

En esta situación, Georgia Meloni ha defendido mantener los contactos a nivel europeo para "no escatimar esfuerzos y restablecer la estabilidad en la zona", tras avisar que la guerra abierta en Irán es "una de las crisis más complejas de las últimas décadas".

G7 CANADA Georgia Meloni.jpg Georgia Meloni criticó a Estados Unidos e Israel por sus acciones en Irán. Foto Efe EFE

Denuncia la "masacre" de la escuela de niñas

De todos modos, la dirigente italiana se ha mostrado crítica con la intervención reiterando que Italia "no participa ni tiene intención de participar" y denunciando algunos aspectos como los ataques contra civiles, en concreto el episodio de la escuela de Minab donde un bombardeo de Estados Unidos en la primera jornada de la ofensiva dejó cerca de 180 muertos, en su mayoría estudiantes del centro.

En esta línea, Meloni ha denunciando la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exigido que "se rindan cuentas" por este ataque, en una crítica directa a la intervención norteamericana en el país asiática.

La seguridad de niños y civiles

"Debe protegerse la seguridad de los civiles y los niños", ha recalcado Georgia Meloni.

Sobre la situación de miles de italianos varados en la región por las interrupciones en el transporte, ha fijado como prioridad "garantizar la seguridad de decenas de miles de italianos y brindar asistencia a los varados", defendiendo que las iniciativas de repatriación han logrado traer de vuelta a Italia a más de 25.000 ciudadanos.

"Quisiera agradecer especialmente a todos los países del Golfo por su inestimable ayuda durante este tiempo, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores, a los servicios de inteligencia y al Departamento de Protección Civil por esta labor crucial", ha señalado sobre las repatriaciones de italianos en el contexto de guerra. Dpa