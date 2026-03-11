¿Entra Chile? Qué dice la FIFA ahora que Irán no estará en el Mundial

El nuevo conflicto armado en Medio Oriente también empezó a impactar en el fútbol. Tras los bombardeos sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró este miércoles que la selección de su país no participará en el Mundial 2026.

A partir de esa definición, empezó a tomar fuerza una pregunta central alrededor del torneo: qué sucede cuando un equipo ya clasificado se baja de la Copa del Mundo.

En este escenario, lo que entra en juego es el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026. Allí se establece qué sanciones recibe una federación clasificada cuando se retira del torneo y cómo se agravan esas penalidades según la cercanía con el inicio de la Copa del Mundo.

El artículo 6 de ese reglamento marca que, si el retiro se produce antes de los 30 días previos al primer partido del Mundial, la multa mínima será de 250.000 francos suizos. En cambio, si la baja ocurre dentro de los 30 días anteriores al arranque del torneo, la sanción sube a 500.000 francos suizos. De esa manera, la normativa fija un castigo económico distinto según el momento en que se concrete la salida.

Además de esa multa, la federación que se retire deberá devolver el dinero que haya recibido de la FIFA para preparar al plantel y también cualquier otro aporte vinculado con su participación en el campeonato. El reglamento también prevé medidas disciplinarias adicionales si la salida se produce una vez comenzado el Mundial.

Por eso, la fecha en la que se concreta el retiro tiene un peso central dentro de la normativa. La FIFA no aplica el mismo criterio si la baja ocurre con anticipación que si se da con el torneo próximo a comenzar o ya en marcha, ya que en ese caso el impacto sobre la organización y el desarrollo de la competencia es mayor.

Qué selecciones pueden ocupar el puesto de Irán

Junto con las sanciones, también aparece la incógnita sobre qué selección ocuparía el lugar que dejaría vacante Irán. En este caso, el reemplazo saldría de Asia, ya que las ocho plazas asignadas a esa confederación deben mantenerse dentro de la AFC. Las selecciones asiáticas ya clasificadas al Mundial 2026 son Arabia Saudita, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania e Irán.

La primera selección que aparece en esa línea es Irak. El equipo iraquí es el clasificado a la repesca B, que entrega una plaza más para la Copa del Mundo, y tiene previsto jugar el 31 de marzo en Monterrey, México, ante el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam. Por haber sido la selección de la AFC que llegó más lejos sin conseguir la clasificación directa, Irak es el nombre que surge como reemplazante natural si Irán finalmente no participa.

Ese escenario, además, tiene un punto adicional. Irak pidió el aplazamiento de esa repesca por las dificultades que tienen sus jugadores para salir del país a raíz del conflicto en Medio Oriente. Si finalmente ocupara de manera directa el lugar que dejaría Irán, evitaría ese viaje a México y también le resolvería a la FIFA un problema organizativo.

Si Irak terminara quedándose con esa plaza directa para el Mundial, entonces la selección que pasaría a entrar en juego sería Emiratos Árabes Unidos. EAU perdió en la última repesca asiática justamente frente a Irak, por lo que quedaría en posición de disputar la repesca intercontinental si el seleccionado iraquí fuera reubicado de manera directa en la Copa del Mundo.