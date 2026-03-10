Horror en Suiza: murieron 6 personas luego de que un hombre se incendiara dentro de un colectivo
Tragedia en Kerzers, Suiza: un hombre se prendió fuego dentro de un colectivo, provocó un incendio fatal y dejó seis víctimas. Las imágenes del hecho se viralizaron en redes.
Un hecho conmocionó la ciudad de Kerzers, en Suiza, después de que un hombre se incendiara dentro de un colectivo que circulaba por la ciudad. A raíz de esto, seis personas perdieron la vida, mientras que otras resultaron gravemente heridas.
El video del horror comenzó a circular en redes sociales, donde se puede observar la unidad completamente incendiada, mientras la gente que circulaba por el lugar se alejaba.
El video del colectivo incendiado
Algunos testigos explicaron que aparentemente el hombre habría ingresado al colectivo, trio gasolina dentro de la unidad y se prendió fuego, provocando las llamas que luego provocaron el fuerte incendio.
Según informaron las autoridades locales, cinco personas resultaron heridas y, por el momento, se desconoce la razón que motivó el ataque. Tampoco se sabe cuál es la gravedad de los heridos.