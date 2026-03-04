Harvey Weinstein enfrenta un nuevo juicio por violación: cuándo comienza y cuál es su situación

Un nuevo juicio contra Harvey Weinstein por violación tendrá lugar el 14 de abril. Este nuevo procedimiento judicial surge de los eventos ocurridos en junio, cuando un jurado declaró culpable al magnate del cine por el acto sexual delictivo en primer grado contra Miriam Haley .

Cabe recordar que el mismo jurado lo absolvió del cargo contra la exmodelo Kaja Sokola. El punto más controversial fue que el tribunal no pudo llegar a un veredicto en el cargo de violación relacionado con la aspirante a actriz Jessica Mann.

En las últimas semanas, Weinstein pareció estar considerando la posibilidad de declararse culpable del cargo , pero finalmente no ha avanzado en esa dirección. El cambio más notable ocurrió hace poco, cuando el magnate decidió modificar completamente su equipo legal .

Weinstein incorporó a su estrategia legal a Jacob Kaplan, abogado que representa a Luigi Mangione en su caso estatal de asesinato . Además, contrató a Marc Agnifilo y Teny Geragos, quienes recientemente defendieron a Sean "Diddy" Combs en su juicio por tráfico sexual y crimen organizado.

El anterior abogado de Weinstein, Arthur Aidala, no se retira completamente del caso. Este último permanecerá para trabajar en la apelación del veredicto de culpabilidad del juicio de junio. El letrado ha expresado su intención de analizar los "graves errores" en la reciente condena. Anteriormente, solicitó al juez la desestimación del cargo alegando intimidación del jurado, pero su moción fue denegada.

Los antecedentes legales

El cargo que Weinstein enfrenta es violación en tercer grado, un delito grave de clase E en Nueva York que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión. Este mismo cargo tiene un historial complejo: Weinstein fue condenado por violación en tercer grado en 2020, pero la condena fue revocada en abril de 2024, lo que obligó a relanzar el juicio.

Aidala ha manifestado su frustración por el hecho de que el cargo de violación se lleve a juicio por tercera vez, en lugar de alcanzar una resolución con la fiscalía. El abogado señaló la edad de Weinstein, de 73 años, y sus problemas de salud, así como la condena de 16 años que enfrenta en California, como factores que complican su situación legal general.

Las claves sobre el nuevo juicio de Harvey Weinstein

¿Cuándo comienza el nuevo juicio de Harvey Weinstein?

El nuevo juicio contra Harvey Weinstein por cargo de violación está programado para comenzar el 14 de abril. La selección del jurado también está prevista para esa misma fecha.

¿Por qué hay un nuevo juicio contra Weinstein?

El nuevo juicio se debe a que en junio, un jurado no pudo llegar a un veredicto sobre el cargo de violación relacionado con Jessica Mann. Este cargo resultó en juicio nulo cuando el presidente del jurado se negó a continuar deliberando, alegando amenazas de otros jurados.

¿Qué veredicto recibió Weinstein en el juicio de junio?

En junio, un jurado declaró a Weinstein culpable de acto sexual delictivo en primer grado contra Miriam Haley. Lo absolvieron del cargo contra la exmodelo Kaja Sokola. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto en el cargo de violación contra Jessica Mann.

¿Quiénes son los nuevos abogados de Harvey Weinstein?

Weinstein contrató a Jacob Kaplan, quien representa a Luigi Mangione en su caso estatal de asesinato; Marc Agnifilo y Teny Geragos, quienes defendieron recientemente a Sean Combs en su juicio por tráfico sexual y crimen organizado. Estos abogados tomarán la delantera en el nuevo juicio.

¿Qué sucedió con el anterior abogado de Weinstein?

Arthur Aidala, el anterior abogado principal de Weinstein, permanecerá para trabajar en la apelación del veredicto de culpabilidad del juicio de junio. Planea analizar los graves errores que alega en la condena reciente.

¿Cuál es la pena máxima por este cargo de violación?

El cargo es violación en tercer grado, un delito grave de clase E en Nueva York que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.

¿Hubo otros juicios previos por este cargo?

Sí. Weinstein fue condenado por el cargo de violación en tercer grado en 2020, pero su condena fue revocada en abril de 2024. Este será el tercer juicio por este cargo de violación.

¿Qué otros cargos enfrenta Weinstein?

Además del nuevo juicio en Nueva York, Weinstein enfrenta una condena de 16 años en California por cargos relacionados a su caso.

¿Consideró Weinstein declararse culpable?

En las últimas semanas, Weinstein pareció estar considerando la posibilidad de declararse culpable del cargo, pero no ha avanzado en esa dirección hasta el momento.