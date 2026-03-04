Las principales bases de Estados Unidos en Medio Oriente: los objetivos clave de Irán para evitar más ataques

Estados Unidos mantiene una fuerte presencia en Medio Oriente para controlar la región e Irán busca destruir su arsenal antes de sufrir más daños.

La presencia de Estados Unidos en Medio Oriente busca funcionar como un agente de control de la región ante la inestabilidad que quedó tras la salida de las potencias europeas que controlaban el territorio y la influencia soviética. En ese contexto, ante una mayor profundización de los conflictos y proliferación de la exportación de petróleo, fue aumentando sus bases.

Por qué Estados Unidos tiene bases en Medio Oriente Esta presencia americana es compartida no solo en las bases propias que existen en la región, sino también con bases de aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Francia, Alemana, el Reino Unido y Turquía. Al mismo tiempo, tomó otro carácter ante tres hechos que cambiaron el destino de Medio Oriente: la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la Revolución Islámica de 1979 en Irán y las crecientes agrupaciones terroristas.

Todos estos condimentos fueron dando razones a Estados Unidos para tener más intereses en la región y apostó por los países sunitas como sus aliados principales, con Arabia Saudita encabezando la lista. A esto se le sumó Kuwait como una especie de torre de vigilancia en el Golfo Pérsico y el apoyo a Saddam Hussein, de Irak, en su guerra contra Irán para controlar la cuenta petrolera en Abadán. Aunque Irak lo traicionó en Tormenta del Desierto, luego se estabilizó la relación tras la Invasión de Irak en 2003.

Mientras iba construyendo esta presencia en Medio Oriente, Estados Unidos puso sus bases propias en Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Turquía, sumando presencia también en las bases de aliados y la OTAN que se ubican en Chipre, Egipto, Irak, Jordania, Omán y Siria. También tiene bases en Yibuti, país del Cuerno de África que se encuentra sobre el Estrecho de Bab Al-Mandab, paso obligatorio de los buques que pasan por el Canal de Suez.

La presencia de Estados Unidos en Medio Oriente En cuanto a la cantidad de tropas en Medio Oriente, Estados Unidos tuvo su primer despliegue en la Crisis del Líbano en 1958, cuando agrupaciones de corte socialista apoyadas por la Unión Soviética buscaron derrocar al Gobierno de Camille Chamoun. En ese tiempo que duró dicho enfrentamiento (julio a octubre de ese año) Washington llegó a desplegar unos 15.000 soldados en su máxima participación en el conflicto.