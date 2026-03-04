Estados Unidos confirmó que hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico

El secretario de Guerra de los Estados Unidos Pete Hegseth anunció durante una conferencia de prensa este miércoles que su país hundió un buque de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el Oceáno Índico. Este tipo de ofensiva no se llevaba adelante desde la Segunda Guerra Mundial .

"Ayer en el Océano Índico un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial", señaló Hegseth.

Por otro lado, autoridades de Sri Lanka fueron las encargadas del operativo de rescate con dos embarcaciones y un avión de la Marina perteneciente al país. El hundimiento ocurrió en una zona cercana a las aguas territoriales de Sri Lanka, por lo que al recibir la alerta, las fuerzas navales desplegaron varios barcos para poder asistir a los tripulantes.

De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Exteriores de la isla, Vijitha Herath, al menos 180 personas se encontraban a bordo de la fragata iraní Iris Dena al momento en el que se recibió la señal de socorro. Además, el operativo de rescate se llevó adelante de acuerdo con los compromisos internacionales establecidos de búsqueda y rescate en esa región marítima, que corresponde a Sri Lanka.

Según fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka citadas por Reuters, se reportaron al menos 35 personas fueron rescatadas y posteriormente trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya en la ciudad de Galle, a 40 millas de donde ocurrió el ataque. A su vez, se informó que 30 marinos fueron heridos y que el número de personas desaparecidas podría superar el centenar.

Con el correr de las horas, desde el gobierno de Sri Lanka afirmaron que habían logrado recuperar "algunos cuerpos" de soldados de la marina de Irán, y resaltaron que continúan en la búsqueda de más víctimas en la zona donde se produjo el naufragio, luego de que miembros de la tripulación informaran sobre una explosión a bordo del buque de guerra.

La guerra en Medio Oriente recrudece

Desde el comienzo de la Operación "Epic Fury" llevada adelante por los Estados Unidos en conjunto con Israel, se han lanzado ataques “abrumadores y sin precedentes” contra objetivos militares en Irán, resultando en la muerte del líder supremo del país, Ali Jameneí.

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos, indicó a través de un posteo en la red social X que en menos de cien horas las fuerzas aliadas destruyeron diecisiete barcos iraníes y atacaron casi dos mil objetivos con más de dos mil municiones, con el objetivo de eliminar la capacidad de amenaza de Irán tanto a estadounidenses como a sus aliados en la región.

“No hay ni un solo barco iraní navegando en el Golfo Arábigo, el Estrecho de Ormuz ni el Golfo de Omán” afirmó el gobierno de los Estados Unidos.