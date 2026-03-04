Fuerzas en combate: los números de cada país en Medio Oriente

Israel y Estados Unidos llevaron adelante un fuerte bombardeo sobre Irán el último sábado que mantiene en vilo al mundo. Irán, como respuesta, ordenó el bombardeo con misiles balísticos de Israel, las bases americanas en Medio Oriente y las británicas en Chipre. En ese contexto, la diferencia de fuerzas será clave para definir lo que viene.

Al mismo tiempo, todavía está la duda sobre la incursión plena de otros países en el conflicto, como el caso de Francia, Grecia y El Reino Unido, integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que llevan adelante la defensa de Chipre; la participación de los países sunitas con bases americanas y el rol que ocuparán Rusia y, especialmente, China, principal afectado por el bloqueo iraní al Estrecho de Ormuz.

La principal desventaja americana es la distancia con la región, aunque también es su principal defensa. En este contexto, el rol más importante lo cumplen las bases americanas en Medio Oriente: la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, la base del Centro de Apoyo Naval en Baréin, la Base Aérea de Al-Dharfa en Emiratos Árabes Unidos, Camp Arifjan y la Base Aérea Alí Al-Salem en Kuwait y el Mando Central en la Base Aérea de Al-Udeid en Qatar.

Entre todas estas bases, Estados Unidos tendría desplegados entre 40.000 y 50.000 soldados, entre 150 y 300 aviones de combate y reabastecimiento y la presencia de la Quinta Flota de los Estados Unidos, acuartelada en Baréin y con operaciones en el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Esta icónica flota americana en Medio Oriente está compuesta en estos momentos por los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS Gerald R. Ford, además de alrededor de 15 buques de apoyo.

En las orillas del Mediterráneo, Israel cuenta con la desventaja de estar rodeado por países enemigos y otros que lo miran con antipatía, pero cuenta con una fuerte defensa aérea, el domo de hierro, que logra desviar muchos de los misiles balísticos y cohetes lanzados por Irán y sus aliados catalogados de terroristas en la región.

Se activó la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa aérea de Israel Foto: Efe. La cúpula de hierro o domo de hierro es un arma de defensa aérea de Israel para interceptar misiles enemigos. EFE

En cuanto a las fuerzas de las que dispone, se estima que posee unos 270.000 efectivos entre las tres fuerzas armadas de Israel, unos 600 aviones de combate y cerca de media centena de buques. Al mismo tiempo, aunque no existe información que corrobore la cantidad, posee al menos varias decenas de ojivas nucleares.

Irán: fuego y territorio

La República Islámica de Irán podría tener cerca de un millón de efectivos militares incluyendo los soldados activos y los reservistas, teniendo en cuenta que este país cuenta con servicio militar obligatorio. También se calcula que tenga en torno a las 600 naves de combate aéreo, además de varios aviones de transporte. En cuanto al mar, podría ofrecer una dura defensa con casi una centena de buques.

Al mismo tiempo, Irán corre con una ventaja sustancial en caso de sufrir un desembarco o ataque por tierra, que es el territorio. Irán es uno de los 20 países más extensos del mundo, con una superficie de 1,64 millones km² de terreno árido, montañoso y de gran altitud, algo que ya trajo problemas a los Estados Unidos en el pasado durante la Guerra de Afganistán.

A la Fuerza Quds se le ha vinculado en diferentes ataques mortales en todo el mundo, pero prefiere operar de manera encubierta. La Fuerza Quds es una fuerza especial de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán.

En cuanto a las armas nucleares, se desconoce al detalle la cantidad de armas que posee o sí realmente las tiene, aunque sí se sabe que tiene uranio enriquecido al 60% que podría servir para armas de destrucción masiva. Más allá de eso, desde el Gobierno de Irán han insistido en que su plan nuclear tiene fines pacíficos.