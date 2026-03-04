Irán descarta negociar con Estados Unidos y advierte que irá hasta las últimas consecuencias

Live Blog Post

Turquía intercepta misil lanzado desde Irán con sistemas de la OTAN

Turquía anunció este miércoles que interceptó un misil que se dirigía hacia su territorio, utilizando “sistemas de defensa aérea de la OTAN”, según un comunicado oficial.

De acuerdo con la nota difundida por el Gobierno turco, el proyectil fue disparado desde Irán y atravesó el espacio aéreo de Irak y Siria antes de aproximarse a la región de Hatay, en el sur del país.

“El misil fue interceptado y destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN”, señala el comunicado. Los restos cayeron en una zona abierta de la provincia de Hatay, sin provocar víctimas ni daños materiales.

El Ejecutivo turco advirtió que “tomará sin vacilación todas las medidas necesarias” para defender su soberanía y confirmó que continuará la consulta y cooperación con la OTAN y sus aliados durante todo el proceso.