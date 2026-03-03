Teherán bajo fuego: así está la capital de Irán tras los bombardeos

Teherán es el centro de los ataques de Israel y Estados Unidos en una escalada militar sin precedentes en el Medio Oriente.

Israel y Estados Unidos continúan con los ataques aéreos sobre Teherán, capital de Irán y la destrucción es de grandes proporciones. Mientras el régimen iraní busca una salida y tomar venganza de Washington y sus aliados en Medio Oriente, su capital arde.

Tras cuatro días de bombardeos incesantes entre Irán y los aliados de Estados Unidos en la región, Teherán es la más afectada de las capitales de Medio Oriente. Allí fue donde un bombardeo terminó con la vida de al menos 800 personas, entre las que se encuentra el ayatola Alí Jamenei, quien ostentó el título de líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989 hasta el inicio de este conflicto.

La escalada militar en la región no tiene precedentes y, aunque aún no se dieron enfrentamientos directos entre fuerzas armadas de los beligerantes, si son más de una decena los países que están tomando actividad en el conflicto, con bombardeos iraníes que ya impactaron en las bases británicas en Chipre y miembros de la OTAN ya se encuentran enviando tropas para defender la isla.

Ante este contexto, la guerra en Medio Oriente podría continuar profundizándose y terminar con aún más daños en ciudades como Teherán, que posee más de 8 millones de habitantes. Desde esta capital, mientras tanto, continúa gobernando el Consejo de Seguridad formado por el presidente Masoud Mezeshkian, el ayatola Alireza Arafi y Golamhosein Mohseni Eyei, jefe de la judicatura nacional.