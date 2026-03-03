Presenta:

Teherán bajo fuego: así está la capital de Irán tras los bombardeos

Teherán es el centro de los ataques de Israel y Estados Unidos en una escalada militar sin precedentes en el Medio Oriente.

La bandera de la República Islámica flamea entre los escombros de Teherán que dejaron los bombardeos sobre Irán que fueron el detonante de la guerra en Medio Oriente.
Israel y Estados Unidos continúan con los ataques aéreos sobre Teherán, capital de Irán y la destrucción es de grandes proporciones. Mientras el régimen iraní busca una salida y tomar venganza de Washington y sus aliados en Medio Oriente, su capital arde.

Tras cuatro días de bombardeos incesantes entre Irán y los aliados de Estados Unidos en la región, Teherán es la más afectada de las capitales de Medio Oriente. Allí fue donde un bombardeo terminó con la vida de al menos 800 personas, entre las que se encuentra el ayatola Alí Jamenei, quien ostentó el título de líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989 hasta el inicio de este conflicto.

La escalada militar en la región no tiene precedentes y, aunque aún no se dieron enfrentamientos directos entre fuerzas armadas de los beligerantes, si son más de una decena los países que están tomando actividad en el conflicto, con bombardeos iraníes que ya impactaron en las bases británicas en Chipre y miembros de la OTAN ya se encuentran enviando tropas para defender la isla.

Ante este contexto, la guerra en Medio Oriente podría continuar profundizándose y terminar con aún más daños en ciudades como Teherán, que posee más de 8 millones de habitantes. Desde esta capital, mientras tanto, continúa gobernando el Consejo de Seguridad formado por el presidente Masoud Mezeshkian, el ayatola Alireza Arafi y Golamhosein Mohseni Eyei, jefe de la judicatura nacional.

Así está Teherán tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 2
Edificios de viviendas de Teherán completamente en ruinas.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 3
Las columnas de humo que se elevan en el horizonte de Teherán son parte del paisaje diario de los iraníes desde el inicio de las hostilidades.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 4
Ya son más de 800 los muertos informados por el Gobierno de Irán a raíz de los bombardeos de Israel y Estados Unidos en el país.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 5
Familias enteras han quedado en la calle tras la destrucción de la ciudad.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 6
El riesgo de derrumbe de los edificios afectados es permanente y la continuidad de los ataques impide que se realicen trabajos para evitar daños mayores.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 8
Los iraníes buscan continuar con su vida en medio de los bombardeos.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 9
Búsqueda de bienes y sobrevivientes entre los escombros.

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 10
Entre los bombardeos de la Operación

Teherán Irán bombardeo guerra medio oriente 11
La escalada militar continúa en Medio Oriente y se teme que haya una expansión del conflicto.

