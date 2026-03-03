La serie de espionaje que revive el conflicto en Medio Oriente y que no podés dejar de ver

En momentos en que Medio Oriente vuelve a ocupar el centro de la escena internacional, hay una serie que recupera fuerza. No es se trata de un estreno reciente, sino de una producción que desde hace años viene construyendo prestigio, audiencia y ha sabido colarse en la conversación.

Se trata de Teherán , uno de los títulos más sólidos dentro del catálogo de Apple TV , que hoy vuelve a escalar posiciones y se consolida como fenómeno global.

En un contexto marcado por tensiones renovadas entre Israel e Irán , la ficción adquiere una dimensión distinta. Lo que en 2020 se presentaba como un thriller político de espionaje hoy se percibe casi como un espejo incómodo de la realidad. Esa cercanía con los conflictos actuales es, justamente, uno de los factores que explican su vigencia.

La historia sigue a Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad especializada en ciberinteligencia. Nacida en Irán pero criada en Israel, su perfil híbrido la convierte en la candidata ideal para infiltrarse en Teherán y ejecutar una misión destinada a sabotear infraestructuras estratégicas. Sin embargo, el operativo falla casi desde el inicio y la protagonista queda atrapada en territorio hostil, sin extracción posible.

A partir de ese momento, la narrativa se transforma en un juego de supervivencia constante. Identidades falsas, aliados ambiguos y traiciones inesperadas construyen un entramado que nunca baja la tensión. Lo interesante es que la serie no se limita al punto de vista israelí, sino que también explora los mecanismos internos de los servicios de inteligencia iraníes.

El sello del creador de Fauda

teheran apple tv 03 A lo largo de su narrativa, Teherán expone las tensiones entre ambos países. Apple TV

Detrás del proyecto está Moshe Zonder, uno de los responsables creativos de la serie Fauda, junto a Dana Eden y Maor Kohn.

La serie no solo aborda operaciones encubiertas tradicionales, sino que pone el foco en el espionaje digital, la guerra cibernética y la manipulación de información. En un mundo donde los conflictos ya no se libran únicamente en el terreno físico, esta perspectiva resulta especialmente actual.

Tras el estreno de su tercera temporada en enero de 2026, la serie alcanzó el puesto número 1 en el ranking global de Apple TV, superando a éxitos previos como Pluribus.

El papel central de Tamar está a cargo de Niv Sultan. La segunda temporada sumó a Glenn Close como Marjan Montazer, una agente encubierta británica que vive en Teherán, mientras que la tercera incorporó a Hugh Laurie, recordado mundialmente por House, en el rol de un inspector nuclear sudafricano con intereses propios en el conflicto.

Mirá el tráiler de Teherán

Teherán - Tráiler oficial temporada 1

Más allá de la coyuntura política que hoy la vuelve especialmente pertinente, la serie ya había demostrado su calidad. En 2021 obtuvo el Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática, un reconocimiento que consolidó su prestigio fuera de Israel. La crítica destacó su guion, la construcción de suspenso sostenido y la manera en que retrata el espionaje contemporáneo sin caer en simplificaciones.

Cada una de las tres temporadas que componen Teherán cuentan con 8 episodios. En medio del nuevo estallido en Medio Oriente, la serie funciona casi como una puerta de entrada para comprender la lógica de un conflicto que parece tan lejano. Si bien es ficción, la producción se nutre de tensiones reales y expone cómo operan las agencias de inteligencia en un escenario donde la tecnología y la información son armas centrales. Si todavía no la viste, este puede ser el momento ideal para empezar.