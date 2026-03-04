La CIA estudia respaldar a un ejército independentista en un nuevo frente contra Irán

Mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán escala en distintos frentes, Washington analiza nuevas estrategias para presionar al régimen de Teherán. Entre ellas aparece una opción sensible en la región: apoyar militarmente a grupos kurdos que se oponen al gobierno iraní, según fuentes citadas por CNN.

La guerra no solo preocupa a Oriente Medio. También inquieta a los mercados internacionales porque por el estrecho de Ormuz pasa una porción clave del petróleo que se dirige hacia Asia, y un cierre del paso tendría impacto global.

En ese marco, la CIA estaría estudiando la posibilidad de respaldar a milicias kurdas para impulsar un levantamiento en el oeste de Irán. Los kurdos son uno de los pueblos sin Estado más grandes del mundo: se calcula que suman entre 30 y 40 millones, distribuidos sobre todo entre Turquía, Irán, Irak y Siria, además de una diáspora relevante en Europa. En territorio iraní se estima que viven entre 8 y 10 millones, concentrados principalmente en el oeste, una región conocida como “Kurdistán iraní”, sin estatus de autonomía.

Siempre según esas fuentes, Washington mantiene contactos con grupos kurdos opositores que operan a lo largo de la frontera entre Irak e Irán y con líderes del Kurdistán iraquí, un territorio que sería clave para la logística y el eventual tránsito de armamento.

Las organizaciones armadas kurdas iraníes cuentan con miles de combatientes desplegados en la zona montañosa que separa ambos países. Desde el inicio del conflicto, algunas de estas milicias expresaron públicamente su respaldo a los ataques contra Teherán y manifestaron su disposición a participar en operaciones contra el gobierno iraní .

Mapa de Oriente Medio con Irán como punto central del conflicto, mientras Estados Unidos analiza nuevas alianzas y apoyos en la región.

De acuerdo con fuentes citadas por CNN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también mantuvo conversaciones con Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI), uno de los principales movimientos opositores kurdos y un grupo que ha sido blanco de ataques de la Guardia Revolucionaria iraní.

Funcionarios estadounidenses indicaron además que Trump habló el domingo con dirigentes kurdos de Irak para discutir la operación militar contra Irán y explorar de qué manera las fuerzas kurdas podrían colaborar si el conflicto continúa escalando.

Desde el lado kurdo, algunos dirigentes consideran que el momento actual podría abrir una oportunidad para avanzar contra el régimen iraní. Según una fuente vinculada a estas milicias citada por CNN, las fuerzas kurdas creen que existe una “gran oportunidad” y esperan contar con apoyo de Estados Unidos e Israel si finalmente se lanza una ofensiva terrestre en el oeste de Irán.

Uno de los escenarios que se discuten dentro de Washington es que las milicias kurdas presionen o enfrenten a las fuerzas de seguridad iraníes en las zonas fronterizas. La idea sería obligar a Teherán a dispersar sus recursos militares, lo que podría dificultar el control del orden interno en otras partes del país.

Otra hipótesis que circula entre funcionarios y analistas es que los grupos kurdos intenten tomar y mantener territorios en el norte de Irán. Ese movimiento podría crear una zona de amortiguación en la región y sumar un nuevo frente de presión sobre el gobierno iraní.