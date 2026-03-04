Los demócratas intentan frenar la guerra de Trump contra Irán en el Congreso

El Congreso de Estados Unidos se encamina a abrir un nuevo frente de conflicto en torno a la ofensiva militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Irán .

La Cámara de Representantes prevé debatir y votar este miércoles un proyecto impulsado por legisladores demócratas que busca limitar o bloquear la acción militar estadounidense en el conflicto.

La iniciativa enfrenta un escenario adverso: aunque para avanzar al Senado se requieren 51 votos, los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes y 53 a 45 en el Senado , lo que reduce considerablemente las chances de aprobación.

El debate llega en un contexto en donde lo que está en la mira es la discusión sobre la autoridad presidencial para recurrir a la fuerza militar después de que los ataques ya comenzaron .

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes —denominada Operación Furia Épica— ya está en marcha, sin que exista por ahora una definición clara sobre su duración ni sobre los objetivos finales de la campaña militar.

Mientras continúan los bombardeos y aumentan las amenazas de represalias en la región, la guerra también empieza a tener costos humanos y económicos. Según reportes preliminares, al menos cuatro militares estadounidenses murieron en las operaciones, y el propio Trump advirtió el domingo que es probable que el número de bajas aumente.

El Congreso intenta ganar protagonismo

El episodio reabre un viejo debate en Washington sobre el equilibrio de poderes en materia de guerra. Según la Constitución estadounidense, el Congreso es el único órgano con facultad para declarar la guerra, aunque en la práctica los presidentes han desplegado fuerzas militares en múltiples ocasiones sin una autorización formal.

Tradicionalmente, el Poder Legislativo debería aprobar una operación militar mediante una declaración de guerra o a través de una autorización para el uso de la fuerza militar, que funciona como respaldo legal a las acciones del Ejecutivo. Sin embargo, ese procedimiento se ha vuelto cada vez menos frecuente.

De hecho, Estados Unidos solo declaró la guerra cinco veces en su historia, la última en 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor que llevó al país a entrar en la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, el Congreso aprobó autorizaciones específicas para conflictos como la Guerra del Golfo en 1990 y las intervenciones posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dieron inicio a las guerras en Afganistán e Irak.

La resolución de poderes de guerra vuelve al centro del debate

Durante la guerra de Vietnam, el Congreso creó la denominada War Powers Resolution, una herramienta diseñada para limitar la capacidad del presidente de iniciar operaciones militares prolongadas sin aprobación legislativa.

En ese marco, tanto la Cámara de Representantes como el Senado prepararon resoluciones de poderes de guerra que podrían votarse esta misma semana con el objetivo de restringir la ofensiva contra Irán.

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, sostuvo que el presidente “no tiene derecho a iniciar una guerra por su cuenta”.

Aunque los demócratas han sido críticos del régimen iraní y de su programa nuclear, varios legisladores cuestionan que Trump haya ordenado los ataques sin presentar una estrategia clara ni explicar cuáles son los objetivos políticos o militares de la operación.

Un Congreso con pocas chances de frenar al presidente

Marco Rubio, portavoz de Donald Trump en temas relevantes. Foto: EFE Marco Rubio, portavoz de Donald Trump en temas relevantes. Foto: EFE

A pesar de las críticas, las posibilidades de que el Congreso logre frenar la ofensiva militar son limitadas. Incluso si ambas cámaras aprobaran una resolución para restringir la acción militar, el presidente podría vetarla.

Para superar ese veto sería necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un umbral difícil de alcanzar en el actual escenario político.

A lo largo de las últimas décadas, presidentes de ambos partidos han ampliado el margen de acción del Poder Ejecutivo para lanzar operaciones militares limitadas sin autorización previa del Congreso. Ejemplos recientes incluyen la intervención ordenada por Barack Obama en Libia o la invasión estadounidense de Panamá durante la presidencia de George H. W. Bush.

Trump, por su parte, minimizó el rol del Congreso en la conducción de la guerra. Durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente apenas mencionó el conflicto con Irán y dejó entrever que no considera indispensable el respaldo legislativo para avanzar con la operación.