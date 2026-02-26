"Mintió, buscó chivos expiatorios y no ofreció soluciones reales": la dura respuesta de los demócratas al discurso de la Unión de Donald Trump

Como un "completo desastre" en el que se difundieron "mentiras" y se esparció "odio". Así calificaron los líderes demócratas el discurso del Estado de la Unión que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ofreció este martes, el primero desde su regreso a la Casa Blanca hace un año.

"Mintió, buscó chivos expiatorios, distrajo y no ofreció soluciones reales a los desafíos apremiantes de nuestra nación, muchos de los cuales está agravando por su culpa", aseveró Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, y quien fue la encargada de dar la respuesta oficial al informe de gestión del mandatario republicano.

Trump, en su discurso, aseguró que en el último año su administración ha obrado una "transformación como nunca antes".

"La frontera ahora es segura, la inflación es la más baja de los últimos cinco años, nuestros enemigos están asustados y EE.UU. es respetado como nunca antes", afirmó.

El positivo panorama que no es compartido por sus adversarios.

"Durante casi dos horas esta noche, Donald Trump profirió mentiras, propaganda y odio", declaró el líder de minoría demócrata en la Cámara de los Representantes, Hakeem Jeffries.

"El último año bajo la presidencia de Donald Trump ha sido un completo desastre", agregó el legislador.

Dentro del recinto, algunos demócratas exhibieron carteles, lanzaron gritos o simplemente optaron por no aplaudir ni ponerse de pie para dejar constancia de su desagrado con el discurso presidencial.

Mike Kropf/Getty Images La gobernadora de Virginia acusó a Trump de "mentir" en su discurso de gestión presidencial.

La respuesta oficial

La gobernadora Spanberger fue la escogida para dar la respuesta oficial al discurso del mandatario y lo hizo desde la histórica Casa de los Burgueses de Williamsburg, donde en 1705 se reunió la primera asamblea legislativa norteamericana, apenas momentos después de que Trump terminara de hablar.

"Intenta dividirnos, enfurecernos y enfrentarnos entre nosotros, vecino contra vecino. Y a veces lo consigue", denunció la mandataria regional, de 46 años, quien en noviembre se convirtió en la primera mujer electa gobernadora de Virginia y que antes sirvió en el Congreso y trabajó como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Spanberger comenzó su intervención planteando tres preguntas a los estadounidenses: ¿Está el presidente trabajando para hacer la vida más asequible?, ¿está trabajando para mantener a EE.UU. seguro tanto dentro como fuera?, y ¿está trabajando para ustedes?

Tras asegurar la respuesta a las tres interrogantes era "no", la mandataria regional acusó al inquilino de la Casa Blanca de velar simplemente por él y los suyos.

"Se está enriqueciendo a sí mismo, a su familia, a sus amigos", dijo.

Sin embargo, antes, en el propio Capitolio, mientras Trump hablaba, algunos legisladores llegaron a refutar sus palabras.

"Mentiroso", le gritó al presidente la diputada Ilhan Omar, demócrata por Minesota y la primera somalí-estadounidense en ser elegida para el Congreso. Esto, luego de que el mandatario acusara a miembros de la comunidad somalí de participar en un esquema corrupción durante la pandemia.

Chip Somodevilla/Getty Images Las diputadas Rashida Tlaib y Ihan Omar acusaron a Trump de "mentir", sin esperar a que terminara de hablar.

La inmigración y los aranceles

Las redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha lanzado contra ciudades gobernadas por los demócratas también fueron criticadas por la gobernadora de Virginia.

"Nuestro presidente ha enviado agentes federales mal entrenados a nuestras ciudades, donde han arrestado y detenido a ciudadanos estadounidenses y a personas que aspiran a ser estadounidenses", declaró Spanberger.

"Y lo han hecho sin orden judicial", agregó.

"Han separado a madres lactantes de sus bebés, han enviado a niños a centros de detención lejanos y han asesinado a ciudadanos estadounidenses en nuestras calles. Y lo han hecho todo con la cara cubierta, sin rendir cuentas", remató.

En enero pasado, agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti y Renee Good, ambos ciudadanos estadounidenses, durante operativos de inmigración en Mineápolis.

Aunque en un primer momento la administración Trump acusó a las víctimas de "ser terroristas domésticos" por entorpecer las labores de los agentes migratorios, posteriormente reemplazó al alto funcionario que dirigía la operación (Gregory Bovino) y retiró a parte de los uniformados de la ciudad tras las multitudinarias protestas y la indignación generada por las muertes.

Durante su discurso, Trump se congratuló por haber frenado la inmigración ilegal.

"Después de 4 años en los que millones y millones de inmigrantes ilegales cruzaron nuestras fronteras sin ningún control ni verificación, ahora contamos con la frontera más fuerte y segura en la historia de EE.UU", aseguró.

"En los últimos 9 meses, cero inmigrantes ilegales han sido admitidos", remató.

Nathan Posner/Anadolu via Getty Images Trump aseguró que durante su primer año de gestión ha logrado abatir la inflación y reducir a cero la llegada de inmigrantes ilegales.

Spanberger también criticó el aumento de los costos de la vivienda y la atención médica.

Y tras calificar su política arancelaria de "imprudente", denunció que las tarifas impuestas a la totalidad de los países han costado a cada familia estadounidense unos 1.700 dólares.

"Las pequeñas empresas han sufrido, los agricultores también, y algunos han perdido mercados enteros. Cada día, los estadounidenses pagan el precio", dijo.

Aunque la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la política arancelaria del mandatario republicano, Spanberger afirmó que "el daño al pueblo estadounidense ya está hecho".

Y acusó a los republicanos en el Congreso de ser cómplices de esta situación al no oponerse a las políticas de la actual administración.

"Les están haciendo la vida más difícil. Les están haciendo la vida más cara", declaró la gobernadora.

Heather Diehl/Getty Images A las fueras del Capitolio, decenas de legisladores demócratas acompañaron a cientos de personas que participaron en un acto en paralelo al Estado de la Unión.

A las puertas del Capitolio

Pero las respuestas de los demócratas no se limitaron a declaraciones y discursos, sino que también incluyeron acciones de calle.

Decenas de legisladores opositores participaron en el llamado "Estado de la Unión del Pueblo", una concentración que tuvo lugar a las puertas del Capitolio de Washington, justo cuando Trump presentaba su informe de gestión, informó PBS, la cadena de televisión pública estadounidense.

"Trump está llevando a EE.UU. hacia el fascismo, y me niego a normalizar su destrucción de nuestra Constitución y democracia", escribió en X el senador Chris Van Hollen, uno de los que participó en la movilización.

"El verdadero Estado de la Unión es este: esta Unión está en crisis ahora mismo. Nuestras ciudades están siendo atacadas por fuerzas del orden sin control. Nuestra democracia se está debilitando bajo el ataque incesante de un presidente que aspira a ser déspota", aseveró el senador Chris Murphy.

Varios de los cientos de congregados portaban carteles en los cuales exigían más fondos para la atención médica y menos para el ICE.

El actor Robert De Niro, un feroz crítico del mandatario republicano, también participó en el acto paralelo.

Mike Kropf/Getty Images La gobernadora Abigail Spanberger escuchó el discurso de Trump antes de dar su respuesta en un discurso televisado.

Afirmaciones que las estadísticas no respaldan

Trump comenzó su largo discurso asegurando que hace 12 meses heredó una inflación "en niveles récord" y que hoy está en mínimos.

"El precio de los huevos ha bajado un 60%. El costo del pollo, la mantequilla, la fruta, los hoteles, los automóviles y el alquiler es más bajo hoy que cuando asumí el cargo, e incluso la carne de res está empezando a bajar. Y pronto, verán cifras que pocos pensarían que eran posibles de alcanzar", aseveró.

El equipo de Verify de la BBC examinó la afirmación y encontró que los precios aumentaron significativamente durante los primeros dos años de mandato del expresidente demócrata Joe Biden, alcanzando un máximo del 9,1% en junio de 2022, luego de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Sin embargo, el dato no es ningún hito histórico, como afirmó Trump, pues no estuvo cerca del 23,7% que alcanzó en 1920.

Y aunque el ritmo de la inflación se ha desacelerado desde que Trump asumió el cargo el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales los precios subieron un 2,4% en enero de 2026 —por debajo del 3% registrado en enero de 2025—, esa cifra sigue estando por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, el banco central estadounidense.

Otra afirmación dudosa del mandatario es la relacionada con quién está pagando los aranceles que ha impuesto a sus socios comerciales internacionales.

"Los aranceles pagados por países extranjeros reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera de la gente que amo", dijo.

No obstante, un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sugiere que la factura por el aumento de las tarifas a las importaciones ha sido trasladada a las empresas y hogares estadounidenses, y no absorbido por otros países o empresas extranjeras.

El equipo de Verify recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el año pasado que los aranceles aportarían unos US$ 250.000 millones de dólares al año en promedio durante la próxima década si permanecieran vigentes.

En contraposición, el gobierno federal recaudó US$ 2,66 billones por concepto de impuesto sobre la renta solamente en 2025, diez veces los ingresos arancelarios anuales proyectados.

*con información de Ana Faguy y Tom Edgington

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC