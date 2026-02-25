Cuba afirma que la lancha interceptada tenía "fines terroristas"

El Ministerio del Interior de Cuba afirmó este miércoles que los ocupantes de una lancha rápida interceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”. Según el comunicado oficial, la embarcación procedente de Estados Unidos ingresó de forma ilegal al territorio marítimo cubano, lo que motivó la intervención de las Tropas Guardafronteras.

En ese contexto, las autoridades señalaron que, al intentar identificar la lancha, se produjo un enfrentamiento armado que dejó un saldo de cuatro tripulantes muertos y seis heridos, además de un oficial cubano atendido.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió cuando se detectó “una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos , con folio FL7726SH”.

La embarcación se aproximó al cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara. Allí, una unidad de las Tropas Guardafronteras intentó interceptarla “para su identificación”.

Sin embargo, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, lo que derivó en la respuesta armada de las fuerzas de seguridad.

Tras el operativo, las autoridades informaron la incautación de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

Quiénes eran los ocupantes de la lancha

El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, quienes ya estaban incluidos en registros oficiales vinculados a actividades terroristas.

Ambos figuraban como personas “sometidas a investigaciones penales” y en búsqueda por su presunta “implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.

También fueron identificados como heridos Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Además, se confirmó la muerte de Michel Ortega Casanova, mientras que las autoridades continúan trabajando en la identificación de los otros tres fallecidos.

Detenciones y contexto de tensión bilateral

El Gobierno cubano también informó la “detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.

El episodio se produce en un escenario de tensión entre Cuba y Estados Unidos, con antecedentes recientes de incidentes vinculados a ingresos irregulares por vía marítima.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar el alcance de la presunta operación y las responsabilidades de los involucrados.